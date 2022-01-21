Allame - Yalan şarkı sözleri! Allame Yalan sözleri nedir? Allame rap parçaları ve rap şarkı sözleri
Rap dünyasının sevilen isimlerinden olan Allame'nin yeni şarkısı Yalan, 00:00 itibarıyla Youtube, Spotify, Deezer, Fizy, iTunes gibi müzik marketlerdeki yerini aldı. Oldukça beğeni alan şarkının sözleri hakkında Allame - Yalan şarkı sözleri! Allame Yalan sözleri... aramaları yapıldı. İşte, Allame şarkı sözleri ve Allame - Yalan şarkı sözleri!
Allame - Yalan şarkı sözleri, araştırılan konular arasında yerini aldı. Sözler, beat ve mixi Allame'ye ait olan Yalan parçası kısa sürede binlerce dinlenmeye ulaştı ve pek çok beğeni aldı. İşte, Allame - Yalan şarkı sözleri! Allame Yalan sözleri...
ALLAME YALAN ŞARKI SÖZLERİ
yalan, yalan yalan yalan
acı gözyaşları da yalandan
eli eline değerse yalandan
Yalan, saçı kaşı gözü
Üzerine titrediğin her şey yalan
Gerçek üzerini örten bi maval
İşittiğin her güzel söz palavran kadar, yaz
Sayfalara dökülen irin
İçin larva bakteriler seni kemirir
Hayat acı bi filim kısa konusu dram
Kötü tarafı burası şeytan ve lilit
İki ucu boşluk arkası uçurum
İki ucuz aynı anda paradoks bu mutluluk
Sanki karanlık bir orman, pusuya düştü kurt
Delilik distopyam, zamana korkuluk
Yalan, deme sakın yolunu bulur
Yaradana duasında dahi konuşur yalan
Çıkar aracı hayatın bile yalana konu
Çalar her şeyi talan eder nemalanan.
Kızgınım, eskiden yumruk sıkardım
bu yozlaşmış bataklığa bugün yalnız hezeyan
Vakit geçiyor, iyice yerleşin
ya kaba etine sığının vicdanın ya da en kötü bi plazaya
Özgürlük aldatmacasına istemsiz dakikalar sayar
şurum şafak gözler kıyasıya
Suskunluk yemini verdim 100 kez,
gözlerim buz kesti, konuştu ellerim ziyan..
yalan, yalan yalan yalan
acı gözyaşları da yalandan
eli eline değerse yalandan
gözlerim buz kesti, konuştu ellerim ziyan..
yalan, yalan yalan yalan
acı gözyaşları da yalandan
eli eline değerse yalandan
- Lyrics : Allame
- Beat : Allame
- Mix Mastering : Allame