Allame - Yalan şarkı sözleri! Allame Yalan sözleri nedir? Allame rap parçaları ve rap şarkı sözleri

Rap dünyasının sevilen isimlerinden olan Allame'nin yeni şarkısı Yalan, 00:00 itibarıyla Youtube, Spotify, Deezer, Fizy, iTunes gibi müzik marketlerdeki yerini aldı. Oldukça beğeni alan şarkının sözleri hakkında Allame - Yalan şarkı sözleri! Allame Yalan sözleri... aramaları yapıldı. İşte, Allame şarkı sözleri ve Allame - Yalan şarkı sözleri!

Allame - Yalan şarkı sözleri, araştırılan konular arasında yerini aldı. Sözler, beat ve mixi Allame'ye ait olan Yalan parçası kısa sürede binlerce dinlenmeye ulaştı ve pek çok beğeni aldı. İşte, Allame - Yalan şarkı sözleri! Allame Yalan sözleri...

ALLAME YALAN ŞARKI SÖZLERİ

yalan, yalan yalan yalan

acı gözyaşları da yalandan

eli eline değerse yalandan

Yalan, saçı kaşı gözü

Üzerine titrediğin her şey yalan

Gerçek üzerini örten bi maval

İşittiğin her güzel söz palavran kadar, yaz

Sayfalara dökülen irin

İçin larva bakteriler seni kemirir

Hayat acı bi filim kısa konusu dram

Kötü tarafı burası şeytan ve lilit

İki ucu boşluk arkası uçurum

İki ucuz aynı anda paradoks bu mutluluk

Sanki karanlık bir orman, pusuya düştü kurt

Delilik distopyam, zamana korkuluk

Yalan, deme sakın yolunu bulur

Yaradana duasında dahi konuşur yalan

Çıkar aracı hayatın bile yalana konu

Çalar her şeyi talan eder nemalanan.

Kızgınım, eskiden yumruk sıkardım

bu yozlaşmış bataklığa bugün yalnız hezeyan

Vakit geçiyor, iyice yerleşin

ya kaba etine sığının vicdanın ya da en kötü bi plazaya

Özgürlük aldatmacasına istemsiz dakikalar sayar

şurum şafak gözler kıyasıya

Suskunluk yemini verdim 100 kez,

gözlerim buz kesti, konuştu ellerim ziyan..

yalan, yalan yalan yalan

acı gözyaşları da yalandan

eli eline değerse yalandan

gözlerim buz kesti, konuştu ellerim ziyan..

yalan, yalan yalan yalan

acı gözyaşları da yalandan

eli eline değerse yalandan

Lyrics : Allame

Beat : Allame

Mix Mastering : Allame

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