Allame - Lades şarkı sözleri! Allame - Lades dinle! Lades sözleri!

Allame Lades şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Lades şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Allame Lades mp3 indir araştırması yapmaya başladı. İşte, Allame Lades şarkısı sözleri...

ALLAME - LADES SÖZLERİ!

Kabına Sığmaz Ful Deste

Vurup Alırım Ses Etmezler

Bunlar Popüler Kölelerse

Kafadan Mecburlar Jeste

Sen Bi' Bebeksin Küvezde

B*** Dünyayı Görmedin Hiç

Tat Tuz Yok Hayat Lezzetsiz

Biz Zor Kullanarak Deneriz

***

Lastik Yaktı Flow, Olma Astigmat

Aklı Fikri Yok, Ondan Piskopat

Çal Mastika, Oyna Pistte Toz

Bırakma, Kimseye Kal Discoda

Yaslan Alamanlara, Tut Kulağını

Avrupa'dan Ithal Her Fabrika

Vizyon Yeni Misyon Ama Kalp Antika

***

Kara Bulut Üzerindekiler

S** Düzeni Ve Kafanın Dikine Git

Tarantula Ağları Fikire

Ördüğünde Kalacak Donsuz Hiç

Kırıntılar Sizin Olsun Biz

Madenleri Yağmalıyorken Yiyin

Sığın Sığın Kanatlarıma Gir

Kartallara Yem Olmaktan Iyi

***

Boğazına Kadar B*** Batan Endüstri

Bu Zamana Kadar Var Olan Dürüst Bi' Pisliğin Teki

Başarı Öznel Bi' Durum Başarınız Ölsem Son Dileğim Bile Değil

Görsel Işitsel Olarak Orijinaliniz Konuşsun Varsa Tabii

***

Yanımdaki Canavarlar Mastif

Koy Rape Yaz Manitaya Akrostiş

Hayatın Yapay Fiber Glass Shit

Tinto Brass Kamerada Oyunda Film

Bebekleriniz Ağır Plastik

Bingo A*** Ağızlı Bildin

Bura Kale, Ora Prefabrik

***

Lades, Yakala Mermiyi Tutabilirsen Havada

Lav Et Lav, Yağdır Laneti Durdukları Tarafa

Click Click Blaw, Yaş Ya Da Kuru Yansın Hepsi Bir Arada

Bad Trip Değil Yaşadığın Gerçek Full Time Bombalama

***

Lades, Yakala Mermiyi Tutabilirsen Havada

Lav Et Lav, Yağdır Laneti Durdukları Tarafa

Click Click Blaw, Yaş Ya Da Kuru Yansın Hepsi Bir Arada

Bad Trip Değil Yaşadığın Gerçek Full Time Bombalama

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