Allame - Lades şarkı sözleri! Allame - Lades dinle! Lades sözleri!
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Lades sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Allame'nin kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Lades şarkısının sözleri büyük ilgi toplamıştı. Allame - Lades mp3 indir Peki, Allame - Lades şarkı sözleri! Allame - Lades dinle! Allame Lades sözleri! Lades şarkı sözü! İşte detaylar...
Allame Lades şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Lades şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Allame Lades mp3 indir araştırması yapmaya başladı. İşte, Allame Lades şarkısı sözleri...
ALLAME - LADES SÖZLERİ!
Kabına Sığmaz Ful Deste
Vurup Alırım Ses Etmezler
Bunlar Popüler Kölelerse
Kafadan Mecburlar Jeste
Sen Bi' Bebeksin Küvezde
B*** Dünyayı Görmedin Hiç
Tat Tuz Yok Hayat Lezzetsiz
Biz Zor Kullanarak Deneriz
***
Lastik Yaktı Flow, Olma Astigmat
Aklı Fikri Yok, Ondan Piskopat
Çal Mastika, Oyna Pistte Toz
Bırakma, Kimseye Kal Discoda
Yaslan Alamanlara, Tut Kulağını
Avrupa'dan Ithal Her Fabrika
Vizyon Yeni Misyon Ama Kalp Antika
***
Kara Bulut Üzerindekiler
S** Düzeni Ve Kafanın Dikine Git
Tarantula Ağları Fikire
Ördüğünde Kalacak Donsuz Hiç
Kırıntılar Sizin Olsun Biz
Madenleri Yağmalıyorken Yiyin
Sığın Sığın Kanatlarıma Gir
Kartallara Yem Olmaktan Iyi
***
Boğazına Kadar B*** Batan Endüstri
Bu Zamana Kadar Var Olan Dürüst Bi' Pisliğin Teki
Başarı Öznel Bi' Durum Başarınız Ölsem Son Dileğim Bile Değil
Görsel Işitsel Olarak Orijinaliniz Konuşsun Varsa Tabii
***
Yanımdaki Canavarlar Mastif
Koy Rape Yaz Manitaya Akrostiş
Hayatın Yapay Fiber Glass Shit
Tinto Brass Kamerada Oyunda Film
Bebekleriniz Ağır Plastik
Bingo A*** Ağızlı Bildin
Bura Kale, Ora Prefabrik
***
Lades, Yakala Mermiyi Tutabilirsen Havada
Lav Et Lav, Yağdır Laneti Durdukları Tarafa
Click Click Blaw, Yaş Ya Da Kuru Yansın Hepsi Bir Arada
Bad Trip Değil Yaşadığın Gerçek Full Time Bombalama
***
Lades, Yakala Mermiyi Tutabilirsen Havada
Lav Et Lav, Yağdır Laneti Durdukları Tarafa
Click Click Blaw, Yaş Ya Da Kuru Yansın Hepsi Bir Arada
Bad Trip Değil Yaşadığın Gerçek Full Time Bombalama