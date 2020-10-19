Allame - Kopyala Yapıştır sözleri! Allame 'Kopyala Yapıştır' rap şarkısı sözleri nelerdir? Kopyala yapıştır şarkısı hakkında bilgiler

Usta rap sanatçısı Allame'nin yeni şarkısı 'Kopyala Yapıştır' bu akşam (19 Ekim Pazartesi) 20:00'da yayınlandı. Oldukça beğeni alan şarkının sözleri de bir o kadar beğenildi. Peki Allame Kopyala Yapıştır sözleri nelerdir? Kopyala Yapıştır şarkı sözleri sizlerle.

En iyi rapçilerden birisi olarak kabul edilen Allame'nin yeni parçası çıktı. Kopyala Yapıştır şarkısının sözleri çok merak konusu oldu. Şimdi şarkının sözlerini ve hakkındaki bilgilerini sizlere aktaralım.

ALLAME 'KOPYALA YAPIŞTIR' ŞARKI SÖZLERİ

Aynı lego, tak çıkar çal uydursana hepsini

Aynı ego, değişik rapçi kopyala yapıştır iyisini

Olmuşken venom, ruhunu yemek istersin gel seç birisini

Kur planı yap, kusurlu olursa çoğalır pisi pisi

Nakarat (x2)

Kopyala yap pış tır gel kopyala tak yakıştır

Kopyala yapıştır kolpalar ortama alıştı

Bugünlerde rap çakma sarışın

Sözleri aptal yarışı

Görüntü iyi göz kamaşır

İçi boş dışı parlar aşık olmamak zor aptallara göre

Yalan aşkına ölüyorsun

Köpek olmak tam sana göre

Kime vereceğini bilmiyorsun

İster para isterken rolly

Birbirinin kopyası her dolly

İlgilenmiyorken bile göz kırpar

Ama seni sevemem ters anatomin

Kimyan illa seks istiyor önceliğin yapsınlar pandomim

Kimyon ile kokoreç gibisin bebeğim akılla ters gidiyor işlerin

Zehir, gibi rapçileri rehin alıp alıp ye bitir yenisi yok

Şatafatın arabaları sever ve kolyeler paralar eritiyor

Geleceğin meleceğin yok,

Erken öleceğini bile bile yol

Sen gidince ne yapacak dönekler

Utanmadan diycekler hiphop

Aynı lego, tak çıkar çal uydursana hepsini

Aynı ego, değişik rapçi kopyala yapıştır iyisini

Olmuşken venom, ruhunu yemek istersin gel seç birisini

Kur planı yap, kusurlu olursa çoğalır pisi pisi

Nakarat (x2)

Kopyala yap pış tır gel kopyala tak yakıştır

Kopyala yapıştır kolpalar ortama alıştı

Verse 2:

Dene bu yeni modeli, izole kuzey koreli

Lirikalite temeli, senelerimin eseri

Ormanlara tarzan bana rap lazım mazallah size beni

Göndermiş yaradan özenip bezenip, yamulur mahallenin güzeli

Yeteneği sal, ödeneği al şirketten bas, reklamı göm istisna yok

İstismar edilen elmas madeni değilsin mal, istinat duvarı gövdem dağ

Amatörlere yok ekmek yağ, sahte ve dram suratının halini bekliyor instagram

Götverene bak hele otorite olmuş höst, yön verecekmiş fos

Boş çıkacaksın hep yaptığın gibi bebeleri kandır yol

Dolamış ağızlarına mumble crack bağımlısı gibi titrer flow

Al bunu tut yanıyorsun gerçek rapten kork

Aynı lego, tak çıkar çal uydursana hepsini

Aynı ego, değişik rapçi kopyala yapıştır iyisini

Olmuşken venom, ruhunu yemek istersin gel seç birisini

Kur planı yap, kusurlu olursa çoğalır pisi pisi

Nakarat (x4)

Kopyala yap pış tır gel kopyala tak yakıştır

Kopyala yapıştır kolpalar ortama alıştı

KOPYALA YAPIŞTIR ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Kopyala Yapıştır şarkısı 19 Ekim Pazartesi günü saat 20:00 'da yayınlandı. Şarkı Allame'nin Youtube kanalında yayınlanmıştır. Şarkının kısa sürede beğeni ve izlenme alması bekleniyor. Hatta şuanda birçok kişi şarkıyı trendlere sokmak için yorum atmaktadır. Şarkı ve klibi hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.

Söz : Allame

Beat Mix Mastering : Allame/ Batarya Company

Video : Grain Yapım

ALLAME KİMDİR?

Allâme veya doğum adıyla Hamza Gül 27 Temmuz 1987, Trabzon, Türkiye doğumlu, Türk rap müzisyeni, söz yazarı ve animatör.

27 Temmuz 1987 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Müzikle çok küçük yaşta ağabeylerinin dinlediği yerli ve yabancı rap sanatçılarını dinleyerek tanışmıştır. İlk müzisyenlik denemesi babasının iş amacıyla İsrail'e gidip, dönerken de yanında getirdiği teyp ile olmuştur. Teyp'in kaset çalarıyla oynayarak kendince altyapı yapmaya çalıştığını, bir röportaj sırasında gülerek söylemiştir. Trabzon Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi'nden mezun olup 2005 yılında üniversite dolayısıyla Eskişehir'e gelmiştir. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film (Animasyon) bölümünden 2012 yılında mezun olmuştur. Rap müzisyenliğinin yanı sıra hayatını Resimli Filim Animasyon Stüdyosu'nda animatör olarak kazanmaktadır. Ayrıca TRT Çocuk'taki Maysa ve Bulut adlı çizgi dizide seslendirmen olarak görev almıştır. 19 Eylül 2018 tarihinde iç mimar Gülşah Boncuk ile evlenmiştir.