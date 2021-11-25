Allame - Her Şekil Flex sözleri! 'Her Şekil Flex' şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
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Allame - Her Şekil Flex sözleri! 'Her Şekil Flex' şarkı sözleri nelerdir?

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Allame - Her Şekil Flex sözleri! 'Her Şekil Flex' şarkı sözleri nelerdir?

Allame'nin yeni şarkısı 'Her Şekil Flex' Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 170 bin izlenme ve 17 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Her Şekil Flex sözleri nelerdir? Her Şekil Flex şarkı sözleri nedir?

Allame - Her Şekil Flex şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

ALLAME - HER ŞEKİL FLEX ŞARKI SÖZLERİ

Bridge

Sıkı dur gard al, gang yok teke tek

Sert kavga, sözün arkası yok bi palavra

Gerçeği fos gibi korusun seni sokaktan Allah,

Çıkarma dinden imandan

Yok bir cümlende bile mana

İmaj yap poz ver ve para yap

Lanet rapi bana bırak âma

Verse 1

Kontes, gez stres yok adres korteks

duyduğum yardım çığlığı benim ki solfej, sondaj

Beynine inen vidanjör bilgim aklım eder fermante

duyduğunu sına gördüğüne inan sonradan deme ki montaj

İsmin cismin şık fakat istekleriniz komik

sizinle dalga geçesim var anlayın hobim alegori

kı*ın bi varil, hiç ıkınma nonoş, git al c*n t*nik

önemli zihinlerine kilo kilo Hiphop dinamit

Nakarat x2

Şehrin dört yanı stres, havası sis buz

çalar karanlık brass her şekil flex

Reenkarne trex, görüntüler flu

netlemek gerek, bu soundu test

Verse 2

Ara sıra modum Matrix, karmaşık görünen dedektif

Çözer olayları efektif, listenin başındaki teknik

Cebi para dolar eşek, yine eşek değişen tek şey şeklin p*ç

rap fix kötü prestij, ah

Çakma gang member, hayaller havai planlar tırt

Ghetto ile büyümek şart 808'e göm ruhunu sırf

bu yalanla bebek kandırılır, nedir aga son durumun.

Değişti bir anda kalp atışın, şarkında duyulsun kan gurubun, ahh

Nakarat x2

Şehrin dört yanı stres, havası sis buz

çalar karanlık brass her şekil flex

Reenkarne trex, görüntüler flu

netlemek gerek, bu soundu test

ŞARKININ SÖZLERİ KİME AİT?

Lyrics (Sözler) : Allame

Beat : Allame x Juss Protect

Mix Mastering : Allame

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