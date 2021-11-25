Allame - Her Şekil Flex sözleri! 'Her Şekil Flex' şarkı sözleri nelerdir?
Allame'nin yeni şarkısı 'Her Şekil Flex' Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 170 bin izlenme ve 17 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Her Şekil Flex sözleri nelerdir? Her Şekil Flex şarkı sözleri nedir?
Allame - Her Şekil Flex şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...
ALLAME - HER ŞEKİL FLEX ŞARKI SÖZLERİ
Bridge
Sıkı dur gard al, gang yok teke tek
Sert kavga, sözün arkası yok bi palavra
Gerçeği fos gibi korusun seni sokaktan Allah,
Çıkarma dinden imandan
Yok bir cümlende bile mana
İmaj yap poz ver ve para yap
Lanet rapi bana bırak âma
Verse 1
Kontes, gez stres yok adres korteks
duyduğum yardım çığlığı benim ki solfej, sondaj
Beynine inen vidanjör bilgim aklım eder fermante
duyduğunu sına gördüğüne inan sonradan deme ki montaj
İsmin cismin şık fakat istekleriniz komik
sizinle dalga geçesim var anlayın hobim alegori
kı*ın bi varil, hiç ıkınma nonoş, git al c*n t*nik
önemli zihinlerine kilo kilo Hiphop dinamit
Nakarat x2
Şehrin dört yanı stres, havası sis buz
çalar karanlık brass her şekil flex
Reenkarne trex, görüntüler flu
netlemek gerek, bu soundu test
Verse 2
Ara sıra modum Matrix, karmaşık görünen dedektif
Çözer olayları efektif, listenin başındaki teknik
Cebi para dolar eşek, yine eşek değişen tek şey şeklin p*ç
rap fix kötü prestij, ah
Çakma gang member, hayaller havai planlar tırt
Ghetto ile büyümek şart 808'e göm ruhunu sırf
bu yalanla bebek kandırılır, nedir aga son durumun.
Değişti bir anda kalp atışın, şarkında duyulsun kan gurubun, ahh
Nakarat x2
Şehrin dört yanı stres, havası sis buz
çalar karanlık brass her şekil flex
Reenkarne trex, görüntüler flu
netlemek gerek, bu soundu test
ŞARKININ SÖZLERİ KİME AİT?
Lyrics (Sözler) : Allame
Beat : Allame x Juss Protect
Mix Mastering : Allame
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