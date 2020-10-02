Allame - 'Çürük Elma' sözleri nelerdir? Allame'nin yeni şarkısı "Çürük Elma" şarkı sözleri, şarkı hakkında bilgiler
Usta rap sanatçısı Allame'nin yeni şarkısı 'Çürük Elma' bu gece 00:00 'da yayınlandı. Oldukça beğeni alan şarkının sözleri de bir o kadar beğenildi. Peki Allame Çürük Elma sözleri nelerdir? Çürük elma şarkı sözleri sizlerle.
En iyi rapçilerden birisi olarak kabul edilen Allame'nin yeni parçası çıktı. Çürük Elma şarkısının sözleri çok merak konusu oldu. Şimdi şarkının sözlerini ve hakkındaki bilgilerini sizlere aktaralım.
ALLAME - ÇÜRÜK ELMA ŞARKI SÖZLERİ
Nakarat x2
Ver ver ver kalemi çek eline alma
İterler seni uçurumlara valla
İraden kırıldı karı kız para pullarla
S**erler sana gökten düşen çürük elma
Gel gel buraları dert, her telden çalıyor rap
Tabi rap değil bi kısmı pelt, kabul ettiğin mc wack
Eskrima gibi dil, samuray gibi ciddiyim
Dolunaydaki kurt adamım kaç iyi bildiğin yerlere git lan
Arkandaki yamyamlara bayram peşindeler pahalı bir arabayla
Bu piyasa akşam yemeği sen havyar
Yerler seni varsa bi faydan
Kodamanların her istediğine hay hay der ağzın kaypak kaypak
Esarete doğru gururla giderken mutlu ve paytak paytak
Zaman geçer geçer zaman keşkeler için çok geç olacak
Moralin bozuk hayallerin yarım ve daralır tüm odalar
Domalır o bi duman alınca mahalle ghetto sanar gör o salağı ya
Evinde soba yok elinde kuruşu gerçek o zırva yalan
Ben beynini yöneten z virüsüyüm it sürüsüne kemik
Üzerine gidebileceğim acı bpm rap dağ ben bordo bereli
Bu arabada gazı varabileceği yere kadar iteriz yok el freni
Etraf kan gölü ver eldiveni, kalkan göte dayar merdiveni, gelin
Köprü
Umudun kuş olup uçuyor
Gururun puzzle gibi dağalınca
Ahmaklık sende onun suçu yok
Kellesine dolarlar ağırlığınca
Nakarat
Ver ver ver kalemi çek eline alma
İterler seni uçurumlara valla
İraden kırıldı karı kız para pullarla
S**erler sana gökten düşen çürük elma
Beynim allak bullak içindekiler bana kurban
Geldim karanlıktan şeytanlar bile bana hayran
Geceler çok karışık yok, çıkışım zor yolu bulmam
Çekilin çekilin arabada gazdan başka pedal yok şuurumdan
Gemileri vur hepsini batır korkundan etmeden istifra
Biliyorum hepsini pislik içleri boş kahpeler hep istisna
Onlar yapar plan, korkuya çeker silah
Kolyelerin altın evin kira, yalan dolansın konuşma daha
Zorlama olmuyorsa rapçi dilim alnına yedi atmış beş
Göklere bakarak ol müneccim sözlerim olur tebelleş
Bulduğun her yeri eş sıç kapat oraları kaybol ve görünme bile
Dileğini unut iştahını tut beni dinlerken ölünce dile
Beni test eden beslemeleri mest ediyorum aval aval bakıyorken hepsi
Yeni bestelerim evine kitler herkesi, nefes alamaz hale gelecek her kesim
Delirdi galiba yeni gelen nesil, tv kafalara lokal anestezi
Çek arabanı bu yolun sonu uçurum seni uçacaktır kesin
Umudun kuş olup uçuyor
Gururun puzzle gibi dağalınca
Ahmaklık sende onun suçu yok
Kellesine dolarlar ağırlığınca
Ver ver ver kalemi çek eline alma
İterler seni uçurumlara valla
İraden kırıldı karı kız para pullarla
S**erler sana gökten düşen çürük elma
Ver ver ver kalemi çek eline alma
İterler seni uçurumlara valla
İraden kırıldı karı kız para pullarla
S**erler sana gökten düşen çürük elma
ÇÜRÜK ELMA ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER
Allame resmi Youtube kanalından bu gece 00:00 'da yeni şarkısı 'Çürük Elma' 'yı sevenleriyle paylaştı. Kısa sürede epey izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri de beğenildi. Şarkının söz ve beat masteringi Allame'ye aittir. Çürük elma şarkısı Allame'nin "Huzur" albümünün bir parçasıdır.
ALLAME KİMDİR?
Allâme veya doğum adıyla Hamza Gül (d. 27 Temmuz 1987, Trabzon, Türkiye), Türk rap müzisyeni, söz yazarı ve animatör.
27 Temmuz 1987 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Müzikle çok küçük yaşta ağabeylerinin dinlediği yerli ve yabancı rap sanatçılarını dinleyerek tanışmıştır. İlk müzisyenlik denemesi babasının iş amacıyla İsrail'e gidip, dönerken de yanında getirdiği teyp ile olmuştur. Teyp'in kaset çalarıyla oynayarak kendince altyapı yapmaya çalıştığını, bir röportaj sırasında gülerek söylemiştir. Trabzon Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi'nden mezun olup 2005 yılında üniversite dolayısıyla Eskişehir'e gelmiştir. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film (Animasyon) bölümünden 2012 yılında mezun olmuştur. Rap müzisyenliğinin yanı sıra hayatını Resimli Filim Animasyon Stüdyosu'nda animatör olarak kazanmaktadır. Ayrıca TRT Çocuk'taki Maysa ve Bulut adlı çizgi dizide seslendirmen olarak görev almıştır. 19 Eylül 2018 tarihinde iç mimar Gülşah Boncuk ile evlenmiştir.