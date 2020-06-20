Allahuekber Dağları dolu yağışıyla beyaza büründü
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Allahuekber Dağları dolu yağışıyla beyaza büründü

Kars'ın yüksek kesimlerinde etkili olan dolu hayatı olumsuz etkiledi.

20.06.2020 18:40 | Son Güncelleme: 20.06.2020 18:45

Kars'ın yüksek kesimlerinde etkili olan dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Selim ilçesine bağlı Başköy köyünde, Allahuekber Dağları'nın 3 bin 180 rakımlı yaylalarında hayvanlarını otlatan besiciler dolu yağışında zor anlar yaşadı.

Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle yaylalar beyaza örtüyle kaplandı.

Besici Bayram Aslan, etkili olan dolu nedeniyle zor anlar yaşadıklarını söyledi.

Allahuekber Dağları dolu yağışıyla beyaza büründü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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