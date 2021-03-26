ALKÜ'de sağlık turizminde Türkiye'nin avantajları konuşuldu
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ALKÜ'de sağlık turizminde Türkiye'nin avantajları konuşuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ALKÜ'de sağlık turizminde Türkiye'nin avantajları konuşuldu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) sağlık turizmini daha ileriye taşımak ve iş birliklerini güçlendirmek için uluslararası ölçekte çalışmalarını sürdürüyor.

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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) sağlık turizmini daha ileriye taşımak ve iş birliklerini güçlendirmek için uluslararası ölçekte çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri Denetçisi unvanını kazanarak, Türkiye'deki otel ve hastanelerin sağlık tesislerine dönüştürülebilmesi yönünde akreditasyon ve denetçi belgesini elinde bulunduran Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektör Yardımcısı ve Sağlık Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezi (SATUMER) Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Aslan, GHA ve Well Hotel yöneticileri CEO Karen TIMMONS ve İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü Bill COOK ile "Sağlık Turizminde Uluslararası Akreditasyon" konusunda çevrimiçi seminer gerçekleştirdi.

Uluslararası iş birlikleri güçlendirilecek

Prof. Dr. Erdoğan Aslan'ın moderatörlüğünde başlayan seminerde Uluslararası Akreditasyon Belgelerinin Türkiye'deki Sağlık Turizmi Üzerindeki Etkileri ve Sağladığı Kazançları, sağlık turizminde Türkiye'nin avantajları, devlet teşvikleri, sağlık turizminin ekonomik değeri, sağlık turizminin değişen yönü gibi birçok konu ele alındı. Prof. Dr. Aslan, uluslararası ölçekte iş birliklerini daha ileriye taşımak ve Türkiye'nin avantajını birçok kesime ulaştırabilmek için çevrimiçi toplantılara seri bir şekilde devam edeceklerini kaydetti.

İbrenin yönü Türkiye'ye döndü

Sağlık turizminin dünyada 100 milyar dolarlık bir pazara sahip olduğunu vurgulayan Aslan, "Geçmişte sağlık turizminin yönü az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere doğruydu. Bu hareketin yönü artık değişti. Türkiye'de bu alanda önemli oyunculardan birisi haline geldi. Ülke olarak hem coğrafi hem de market avantajı çok iyi kullandık. Özellikle sağlık altyapımızın gelişmiş ve modern olması, alanında uzman iyi yetişmiş sağlık personellerini yetiştirmemiz bizi gelişmiş ülkelerle rekabet edilebilir düzeye getirdi. Ülkemizde hem kaliteli hem de gelişmiş ülkelere göre daha uygun fiyatlara hastaları tedavi edebiliyoruz. Devletimiz sağlık turizminin desteklenmesi için yasan yönetmelikleri çıkardı ve hatta akreditasyonlar için teşvik veriyor" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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