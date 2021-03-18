ALKÜ'de Çanakkale Zaferi'nin kahramanları anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ALKÜ'de Çanakkale Zaferi'nin kahramanları anıldı

18.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:06
ALKÜ'de Çanakkale Zaferi'nin kahramanları anıldı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Turizm Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Meslek Yüksekokulu iş birliğinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü vesilesiyle Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda "Son Marş, Çanakkale'den İstiklale" isimli etkinlik gerçekleştirildi. Konferansa, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Aslan, ALKÜ Genel Sekreteri Dr. Sinan Kartal, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Sunuculuğunu Öğr. Gör. Mehmet Bilgin Karademir'in yaptığı etkinlik Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının okunması ve ardından salondaki konuklarla birlikte İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başladı. Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Aslan, günün anlam ve önemini duygulu sözlerle dile getirdi.

"Çanakkale savaşı eşine az rastlanır büyük bir destandır"

Rektör Yardımcısı Aslan, "İstiklal marşı şairimiz Mehmet Akif 'in dizelerinde şimdi tasavvur etmekte zorlanacağımız, 'Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer, O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer.' dizeleriyle gözümüzde canlanan bu çetin savaş ordumuzun galibiyetiyle sonuçlanmış ve tarihe altın harflerle yazılmıştır" dedi.

Çanakkale Türk ulusunun için kırılma noktası

Kendisini yenilmez zanneden emperyalist donanmaların, vatan savunması yapan bir milletçe bozguna uğratılmasının bütün mazlum uluslar için bir umut kaynağı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Erdoğan Aslan sözlerinin devamında "Çanakkale Zaferi, eşsiz komutan Mustafa Kemal'in askerlik dehasını perçinleyen, yıllar boyu süregelmiş savaşlarla bitap düşmüş perişan haldeki Türk Ulusunun milli mücadeleyi başlatabilmesi için bir kırılma noktası olmuştur" diye konuştu.

Konuşmanın ardından, ALKÜ Sağlık Kültür Spor Dairesi çatısı altında faaliyet gösteren Geleneksel ve Modern Dans Kulübü üyeleri tarafından dal kategorisinde hazırlanan Antalya Yöresi oyunları ve zeybek gösterisi ile devam eden etkinlik; Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından okunan "Çanakkale Destanı" şiiri ile devam etti.

Program, Dr. Öğr. Üyesi Ali Erarslan, Araştırma Görevlisi Adem Karaca ve Öğr. Gör. Mehmet Bilgin Karademir tarafından Çanakkale Zaferi'ne ithafen icra edilen kahramanlık türküleri ile sona erdi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü etkinlikleri gün içinde düzenlenen çevrimiçi söyleşilerle devam etti. - ANTALYA

ALKÜ'de Çanakkale Zaferi'nin kahramanları anıldı
ALKÜ'de Çanakkale Zaferi'nin kahramanları anıldı
ALKÜ'de Çanakkale Zaferi'nin kahramanları anıldı
ALKÜ'de Çanakkale Zaferi'nin kahramanları anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Fahrettin Altun Mustafa Destici Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Hande Erçel Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Metin Oktay Caner Erkin Bülent Uygun Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ALKÜ'de Çanakkale Zaferi'nin kahramanları anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 15:16:38. #1.15#
title