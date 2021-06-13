Alkolün etkisiyle başkasına ait keçiyi evine götürdü, sabah muhtara teslim etti
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Alkolün etkisiyle başkasına ait keçiyi evine götürdü, sabah muhtara teslim etti

Alkolün etkisiyle başkasına ait keçiyi evine götürdü, sabah muhtara teslim etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alkol aldığını belirten şahıs, gece geç saatlerde eve giderken mahallede bulunan keçilerden birini izinsiz alıp evine götürdü.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alkol aldığını belirten şahıs, gece geç saatlerde eve giderken mahallede bulunan keçilerden birini izinsiz alıp evine götürdü. Sabah kalktığında pişman olan şahıs, keçiyi sahibine teslim etti.

Uzunköprü ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinde oturan K.G., gece saatlerde evine giderken aldığı alkolün etkisiyle yol üzerinde keçi besiciliği yapan tahta kapılı bir evden keçiyi alarak evine gitti. K.G., aldığı alkolün geçmesi üzerine akşam tahta kapılı bir evden aldığı keçiyi yanında görünce mahalle muhtarı ile Çetin Arslan görüştü. K.G. gece çok fazla alkol aldığını ve keçiyi izinsiz alarak evine götürdüğünü, çok pişman olduğunu ifade etti.

Olay yerine gelen Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, keçiyi sahibine ulaştırması için mahalle muhtarı Çetin Arslan'a teslim etti.

(Sercan Ülgen/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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