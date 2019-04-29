Alkolü Fazla Kaçıran Oyuncu Müjde Uzman, Gazetecileri Tehdit Etti

Rol aldığı dizilerdeki başarılarıyla adından söz ettiren Müjde Uzman, son yıllarda popüler olan DJ'liğe merak sardı. Dün gece saatlerinde bir erkek arkadaşıyla görüntülenen Uzman, alkolü fazla kaçırdığında ayakta durmakta güçlük çekti.

SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜNTÜLENDİ

Habertürk'ün haberine göre; Müjde Uzman, önceki gün, gece yarısı saatlerinde Taksim İstiklal Caddesi'nde bir erkekle sarmaş dolaş görüntülendi. Bir anda karşısında gazetecileri gören oyuncu ve erkek arkadaşı panikle sağa sola kaçıştı.

GAZETECİLERE ÇIKIŞTI

Daha sonra gazetecilerin yanına gelen Uzman ve arkadaşı, "Niye ve neden çekiyorsunuz şimdi?" diye gazetecilere çıkıştı. Basın mensuplarının, "İşimizi yapıyoruz. Gazeteciyiz" demesi üzerine, alkolün de verdiği etkiyle ayakta güçlükle duran ve konuşmakta zorlanan Uzman, "Biz de arkadaşız. Ne yapalım. Bunların bu lüzumsuz müdahalesi her zaman var" diyerek anlamsız bir panik ve tavır sergilemesi dikkatlerden kaçmadı.

GÖRÜNTÜ ALINMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Sarmaş dolaş gezdiği arkadaşı gazetecilere hakaret eden, basın mensuplarına, "Bir şey diyeceğim. Niye çekiyorsun şu an? Ne çekiyorsun? Bakabilir miyim?" diyerek görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.

TEHDİT ETTİ

Gazetecilerin, Uzman'a "Arkadaşınıza neden müdahale etmiyorsunuz?" demesine rağmen umursamaz takınan oyuncu, bir de gazetecileri videoya çekerek tehdit etti. Uzman'ın bu hallerini görenler ise tepki gösterdi.