Alkolü Fazla Kaçıran Oyuncu Müjde Uzman, Gazetecileri Tehdit Etti
Oyunculuktan DJ'liğe soyunan Müjde Uzman, dün gece bir erkek arkadaşıyla görüntülendi. Alkolü fazla kaçıran Uzman, kendisini görüntüleyen gazetecileri tehdit etti.
Rol aldığı dizilerdeki başarılarıyla adından söz ettiren Müjde Uzman, son yıllarda popüler olan DJ'liğe merak sardı. Dün gece saatlerinde bir erkek arkadaşıyla görüntülenen Uzman, alkolü fazla kaçırdığında ayakta durmakta güçlük çekti.
SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜNTÜLENDİ
Habertürk'ün haberine göre; Müjde Uzman, önceki gün, gece yarısı saatlerinde Taksim İstiklal Caddesi'nde bir erkekle sarmaş dolaş görüntülendi. Bir anda karşısında gazetecileri gören oyuncu ve erkek arkadaşı panikle sağa sola kaçıştı.
GAZETECİLERE ÇIKIŞTI
Daha sonra gazetecilerin yanına gelen Uzman ve arkadaşı, "Niye ve neden çekiyorsunuz şimdi?" diye gazetecilere çıkıştı. Basın mensuplarının, "İşimizi yapıyoruz. Gazeteciyiz" demesi üzerine, alkolün de verdiği etkiyle ayakta güçlükle duran ve konuşmakta zorlanan Uzman, "Biz de arkadaşız. Ne yapalım. Bunların bu lüzumsuz müdahalesi her zaman var" diyerek anlamsız bir panik ve tavır sergilemesi dikkatlerden kaçmadı.
GÖRÜNTÜ ALINMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI
Sarmaş dolaş gezdiği arkadaşı gazetecilere hakaret eden, basın mensuplarına, "Bir şey diyeceğim. Niye çekiyorsun şu an? Ne çekiyorsun? Bakabilir miyim?" diyerek görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.
TEHDİT ETTİ
Gazetecilerin, Uzman'a "Arkadaşınıza neden müdahale etmiyorsunuz?" demesine rağmen umursamaz takınan oyuncu, bir de gazetecileri videoya çekerek tehdit etti. Uzman'ın bu hallerini görenler ise tepki gösterdi.
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bir kaç dizide oynayınca bir şey olduk sananlardan sanatçı dediğin her şeyiyle örnek olmalı gençlerimize eğlenmenin de bir adabı vardık içeceksen evin yok mu git evinde ne yaparsan yap sobelenince de kızma herkes işini yapıyor çok ayıp. . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Müdürlüğünü yaktı, daha da terfi vermezlerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ne ünlüsü ilk kez görüyoruzCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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BU KİM Kİ ÜNLÜ MÜCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Alkolu aşiri kacir ayakta duramaz hale gel,mantikli konuş.Daha ne bekliyorsunuz Alkolu fazla alip duzgun cumle kuran diye tarihe gecin.Şaka he bellimi olur yaparsiniz falan.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır