Alkollü ve ehliyetsiz sürücünün çarptığı polis yaralandı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, uyarıya rağmen durmayan alkollü ve ehliyetsiz sürücü Mehmet O. (21), otomobiliyle bir polise çarptı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, uyarıya rağmen durmayan alkollü ve ehliyetsiz sürücü Mehmet O. (21), otomobiliyle bir polise çarptı. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan sürücüye 17 bin lira da ceza uygulandı.

Hürriyet Mahallesi'nde dün denetim noktası oluşturan polis ekipleri, kontrollere başladı. Polis ekipleri, saat 23.00 sıralarında, Mehmet O. yönetimindeki 20 K 5343 plakalı otomobili durdurmak istedi. Uyarıya rağmen durmayan Mehmet O., otomobiliyle polis memuru Ahmet Y.'nin koluna çarparak olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla Mehmet O., Sevindik Kavşağı'nda yakalandı. Mehmet O.'nun ehliyetinin bulunmadığı ayrıca 3.6 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Hafif yaralanan polis memuru Ahmet Y., kontrol amaçlı Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Y., tedavisi sonrası taburcu edildi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen sürücü Mehmet O.'ya 'dur ihtarına uymamak', 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'alkollü araç kullanmak' suçlarından 17 bin lira para cezası kesildi. Ardından Mehmet O., serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat