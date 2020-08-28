Ehliyeti olmayan 17 yaşındaki alkollü sürücü 5 kişilik aileyi biçti Muğla'nın Datça ilçesinde alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen 17 yaşındaki sürücü, kaldırımda yürüyen 5 kişilik aileye çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 23.50 sıralarında, Muğla'nın Datça ilçesine bağlı İskele Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Almanya'dan tatil için Marmaris'e gelen Çakır ailesi, günübirlik olarak Datça'ya uğradı. Gece saatlerinde bir kafede oturduktan sonra, kaldırımda yürüyen aileye, alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen A.B.'nin (17) kullandığı 46 ABH 335 plakalı otomobil çarptı.

SÜRÜCÜ 112 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin altında yaklaşık 5 metre sürüklenen anne Selin Çakır (27) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan baba Mehmet Çakır (35), çocukları Sare Çakır (3) ve Liya Çakır (1) ve aile yakını Enes Balı (25) ambulanslarla Datça İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza sonrası otomobil ile olay yerinden kaçan ve 112 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü A.B. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA