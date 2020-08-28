Ehliyeti olmayan 17 yaşındaki alkollü sürücü 5 kişilik aileyi biçti
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Ehliyeti olmayan 17 yaşındaki alkollü sürücü 5 kişilik aileyi biçti

Muğla'nın Datça ilçesinde alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen 17 yaşındaki sürücü, kaldırımda yürüyen 5 kişilik aileye çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

28.08.2020 11:26 | Son Güncelleme: 28.08.2020 11:57

Kaza, saat 23.50 sıralarında, Muğla'nın Datça ilçesine bağlı İskele Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Almanya'dan tatil için Marmaris'e gelen Çakır ailesi, günübirlik olarak Datça'ya uğradı. Gece saatlerinde bir kafede oturduktan sonra, kaldırımda yürüyen aileye, alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen A.B.'nin (17) kullandığı 46 ABH 335 plakalı otomobil çarptı.

SÜRÜCÜ 112 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin altında yaklaşık 5 metre sürüklenen anne Selin Çakır (27) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan baba Mehmet Çakır (35), çocukları Sare Çakır (3) ve Liya Çakır (1) ve aile yakını Enes Balı (25) ambulanslarla Datça İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza sonrası otomobil ile olay yerinden kaçan ve 112 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü A.B. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ehliyeti olmayan 17 yaşındaki alkollü sürücü 5 kişilik aileyi biçti

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (32)
GAKKO: Milyonlar var Türkiye de malesef polis görevini tam yapmıyor böylesi olaylar artık normal değil
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ALİ: Arka kapıdan salarlar adalet olsaydı cezası idam olurdu hem ehliyetsiz hem yaş olarak uymuyor hemde alkollü kısacası bilerek isteyerek cinayet işlemiş cezası idam olmalı
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MATRIX: Adam öldürmeye tam teşebbüsten ömür boyu hapse çarptırılsın Yoksa böyle cahillikler herkesin başını yakar Şuna ba ya hem 17 yaşında hem alkööllüü hem ehliyetsiz bu nedir birader cinayet değilde
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