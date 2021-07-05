Alkollü vatandaş üzerine asılı Türk bayrağıyla birlikte kendini yakmaya çalıştı
Aydın Kuşadası'nda üzerine Türk bayrağı asan alkollü bir vatandaş benzin döküp kendini yakmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi üzerine alkollü vatandaş polis ve bekçiler tarafından gözaltına alındı. Bayrak ise ekipler tarafından muhafaza edildi.
İnönü Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, S.İ. isimli alkollü bir vatandaş yolda yürüdüğü esnada elindeki benzin bidonunu üstüne boşalttı. Üzerindeki Türk bayrağı ile kendisini yakmaya çalışan alkollü vatandaş çevredeki vatandaşlar tarafından engellendi.
BAYRAK KORUMAYA ALINDI
Aşırı alkollü olan S.İ., kaçmaya çalışırken Atatürk Bulvarı üzerinde polis ve bekçiler tarafından gözaltına alındı. Şahsın üstündeki bayrak polis tarafından çıkarılarak muhafazaya alındı. Ekipler tarafından karakola götürülen alkollü şahsın daha önce de eline aldığı bıçakla kendine zarar verdiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı