Alkollü vatandaş üzerine asılı Türk bayrağıyla birlikte kendini yakmaya çalıştı

Aydın Kuşadası'nda üzerine Türk bayrağı asan alkollü bir vatandaş benzin döküp kendini yakmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi üzerine alkollü vatandaş polis ve bekçiler tarafından gözaltına alındı. Bayrak ise ekipler tarafından muhafaza edildi.