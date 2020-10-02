Alkollü turist, önce ATM'yi sonra sokak köpeğini tekmeledi
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Alkollü turist, önce ATM'yi sonra sokak köpeğini tekmeledi

02.10.2020 13:12 | Son Güncelleme: 02.10.2020 14:35

Antalya'da alkollü Rus turist, kredi kartını ATM'ye kaptırınca sinirlendi. Turistin önce ATM'yi ardından yerde yatan köpeği tekmelediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün gece Muratpaşa ilçesindeki Işıklar Caddesi'nde bankalara ait ATM'lerin bulunduğu bölgede elinde alkol şişesi olan ve ayakta durmakta güçlük çeken Rus turist, para çekmek için ATM önüne geldi. Uzun süre uğraşan turist, kartını ATM'ye kaptırınca yoldan geçen kişiden yardım istedi.

SOKAK KÖPEĞİNİ TEKMELEDİ

Genç, yardım etmeyince elindeki şişeden alkol almaya devam eden Rus turist, önce ATM'yi ardından yerde yatan köpeği tekmeledi. Bu anlar, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Alkollü turist, önce ATM'yi sonra sokak köpeğini tekmeledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet İSTEK

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