Alkollü Sürücünün Çarptığı Otomobil, Alev Alev Yandı

BOLU'da, alkollü olarak otomobil kullanan Hamza Balta (26), önünde giden Hakan Esen'in (32) otomobiline çarptı. Esen'in direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, taklalar atıp, ters dönerek, alev aldı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında, D-100 yolu Beşkavaklar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Hakan Esen yönetimindeki otomobil, arkasından gelen ve 0.50 promil alkollü olduğu öğrenilen Hamza Balta'nın kullandığı 14 ER 920 plakalı otomobilin çarpmasıyla kontrolden çıktı. Esen'in direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, taklalar atarak, ters döndü. Kazada sürücüler ile takla atan otomobilde bulunan Tolunay Özdemir (23) yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla otomobillerdeki yaralılar çıkarıldı. Yaralılar çıkarıldıktan sonra ters dönen otomobil alev aldı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapatırken, sağlık görevlileri de yaralılara müdahale etti. İtfaiye ekibi ise otomobilden yükselen alevleri söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Hamza Balta hakkında, 'alkollü olarak araç kullanmak' suçundan işlem yapıldı.

- Bolu

Kaynak: DHA