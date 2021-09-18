Alkollü sürücüden şaşırtan cevap: 'Senin güzelliğine içtim' - Haberler
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Alkollü sürücüden şaşırtan cevap: "Senin güzelliğine içtim"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Alkollü sürücüden gazeteciye şaşırtan cevap: "Senin güzelliğine içtim" Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkollü araç kullanırken 3 kez kırmızı ışık ihlali yapıp karayolunun üzerinde seyir halindeyken durdurduğu aracında sızan sürücüye cezai işlem uygulandı.

Alkollü sürücüden gazeteciye şaşırtan cevap: "Senin güzelliğine içtim"

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkollü araç kullanırken 3 kez kırmızı ışık ihlali yapıp karayolunun üzerinde seyir halindeyken durdurduğu aracında sızan sürücüye cezai işlem uygulandı. Üfleyerek başarısız olduğu Alkolmetreyi polisin elinden alıp alıp üfleyen sürücünün, basın mensubuna da "Senin güzelliğine içtim" cevabını vermesi dikkat çekti.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri İnegöl-Yenişehir karayolu üzerinde seyrederken kırmızı ışık ihlalleri yapan aracın peşine düştüler. İnegöl merkezdeki 3 ayrı sinyalizasyon ışıklarında kırmızı ışık ihlali yapan sürücü, geçeceği son kırmızı ışığa gelmeden aracını durdurdu. Trafik ekipleri, aracın başına geldiklerinde sürücü Ersin K.(26)'nın direksiyon başında uykuya daldığını fark ettiler. Ekipler, sürücüyü uyandırdılar.

1.3 Promül alkollü olduğu tespit edilen sürücü Ersin K.(26), promül değerine şaşırıp, "Az çıkmış ya" diyerek tepki verdi. Ersin K., "Personelleri evlerine bıraktım. 3 tane bira içtim, sonra uykum gelmiş. Uyumuş kalmışım yol ortasında." dedi.

Basın mensubunun "Neden alkol kullandınız?" sorusuna, "Senin güzelliğine içtim. Çok güzel gülüyorsun." diyerek tepki verdi.

Alkollü sürücüye 3 kez kırmızı ışık ihlali yapmaktan 942 TL, alkollü araç kullanmaktan 1340 TL cezai işlem uygulandı. 6 ay ehliyetine el konulan sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Alkollü sürücüden şaşırtan cevap: Senin güzelliğine içtim

Alkollü sürücüden şaşırtan cevap: Senin güzelliğine içtim

Alkollü sürücüden şaşırtan cevap: Senin güzelliğine içtim

Alkollü sürücüden şaşırtan cevap:
İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Son Dakika Haberleri
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