Alkollü sürücü otomobiliyle, kısıtlamada kendisini durdurmak isteyen polise çarptı
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Alkollü sürücü otomobiliyle, kısıtlamada kendisini durdurmak isteyen polise çarptı

Alkollü sürücü otomobiliyle, kısıtlamada kendisini durdurmak isteyen polise çarptı
Demirören Haber Ajansı / Yücel BULUT - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kısıtlamayı ihlal eden sürücü, kullandığı otomobille kendisini durdurmak isteyen polis memuruna çarptı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kısıtlamayı ihlal eden sürücü, kullandığı otomobille kendisini durdurmak isteyen polis memuruna çarptı. Bacağı kırılan polis memuru tedaviye alınırken, kovalamacayla yakalanan sürücü ve yanındaki kişinin alkollü olduğu tespit edildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Milli Egemenlik Bulvarı Kerim Çoban Üstgeçidi yanında meydana geldi. Polis ekipleri, kısıtlamada bir sürücünün tehlikeli araç kullanıp, çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, plakası 42 HP 068 olan otomobili takibe aldı. Denizkızı kavşağından Alanya yönüne doğru giden otomobil için ekipler, Milli Egemenlik Bulvarı'nda önlem aldı.

POLİSE ÇARPIP KAÇTIYolu kapatan polis, sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü, otomobiliyle kendisini durdurmaya çalışan polis memurlarından Kemal Aydın'a çarparak uzaklaştı. Aydın yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye takviye polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kemal Aydın, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aydın'ın, sağ bacağında kırık tespit edildi.İKİSİ DE ALKOLLÜ ÇIKTI

Takviye ekiplerin de desteğiyle sürücü, kovalamacayla Alanya'nın İmamlı Mahallesi'nde yakalandı. Sürücü Adil Ç. ile yanındaki Celal Ç. gözaltına alındı. Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Adil Ç.'nin yapılan alkol muayenesinde 2.85 promil, Celal Ç.'nin ise 1.35 promil alkollü olduğu belirlendi. Sağlık kontrolünün ardından 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yücel BULUT

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