Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptı: 1 yaralı

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da alkollü araç kullanan otomobil sürücüsü kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptı. Yaralanan alkollü sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Aksaray - Ankara karayolu Nevşehir kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Antalya istikametine seyreden Kavas A. (35) idaresindeki 07 APG 239 plakalı Ford marka otomobil, Şereflikoçhisar'dan Kayseri'ye giden Mehmet D. (33) yönetimindeki 06 SEB 26 plakalı tuz yüklü tıra kırmızı ışıkta beklediği sırada arkadan çarptı. Kaza sonucu otomobil sürücü yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen otomobil sürücü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün alkol muayenesinde 148 promil alkollü olduğu tespit edilirken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY