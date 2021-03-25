Alkollü sürücü, çakarlı otomobiliyle polis aracına çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Alkollü sürücü, çakarlı otomobiliyle polis aracına çarptı

25.03.2021 00:47 | Son Güncelleme: 25.03.2021 00:58
Alkollü sürücü, çakarlı otomobiliyle polis aracına çarptı

Kırıkkale'de alkollü sürücü, park halindeki araca çarpıp kaçarken polis aracına çarptı. Yapılan incelemelerde sürücünün çakarlı otomobilin olduğu anlaşıldı.

Kırıkkale'de H.U. yönetimindeki 34 UZR 88 plakalı otomobil, Zafer Caddesi'nde park halindeki bir araca çarparak yoluna devam etti. Bu sırada sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Zafer ve Ankara caddeleri kesişiminde görev alan polis ekipleri, otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin dur ikazına uymayan sürücü yönetimindeki otomobil, kısa süre sonra Ankara Caddesi'nde başka bir ekip aracına çarptı. Kaza üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sürücünün alkollü olduğu anlaşıldı.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Yapılan incelemede araçta çakar takalı olduğunu tespit eden ekipler, sürücüye alkollü ve çakarlı araç kullanma, trafiği tehlikeye düşürme ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden idari para cezası uyguladı. Otoparka çekilen otomobil de trafikten men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Guy Ritchie Hande Erçel Cemal Can Canseven
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Şenol Güneş Bülent Uygun Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alkollü sürücü, çakarlı otomobiliyle polis aracına çarptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 00:58:42. #1.16#
title