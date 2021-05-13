Alkollü olarak geldiği hastaneyi birbirine kattı
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Alkollü olarak geldiği hastaneyi birbirine kattı

İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK - Haberler | 3. Sayfa

Alkollü olarak geldiği hastaneyi birbirine kattı -Sağlık, polis ve güvenlik ekiplerine saldıran şahıs gözaltına alındı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine alkollü olarak gelerek burada sağlık, polis ve güvenlikçilere saldırdığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

Alkollü olarak geldiği hastaneyi birbirine kattı

-Sağlık, polis ve güvenlik ekiplerine saldıran şahıs gözaltına alındı

SAKARYA - Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine alkollü olarak gelerek burada sağlık, polis ve güvenlikçilere saldırdığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı. Şahsın hastaneyi birbirine kattığı ve gözaltına alındığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis bölümüne gelen ve alkollü olduğu iddia edilen şahıs ortalığı birbirine kattı. Sağlık, polis ve güvenlik ekiplerine saldıran şahıs güçlükle etkisiz hale getirildi. Alkollü olduğu iddia edilen saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahsın gözaltına alınma anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

Alkollü olarak geldiği hastaneyi birbirine kattı
Alkollü olarak geldiği hastaneyi birbirine kattı
Alkollü olarak geldiği hastaneyi birbirine kattı
Alkollü olarak geldiği hastaneyi birbirine kattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK

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