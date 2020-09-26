Alkollü kişi, araçları yumruklayıp, bağırdı
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Alkollü kişi, araçları yumruklayıp, bağırdı

26.09.2020 13:54 | Son Güncelleme: 26.09.2020 14:16

ANTALYA'da bir kişinin, aldığı aşırı alkolün etkisiyle park halindeki araçlara tekme atıp, yumruklayarak "How are you ben İsmail" diye bağırdığı anlar, cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.

ANTALYA'da bir kişinin, aldığı aşırı alkolün etkisiyle park halindeki araçlara tekme atıp, yumruklayarak "How are you ben İsmail" diye bağırdığı anlar, cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.

Olay, saat 05.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi'nde meydana geldi. Aldığı aşırı alkolün ardından sokağa çıkan 40- 45 yaşlarındaki erkek, park halinde bulunan araçlara tekmeleyip, yumruklamaya başladı. Bir taraftan "How are you ben İsmail", "Nasılsınız" diye bağıran kişi, ara sokaklarda zaman zaman, çığlık atmayı sürdürdü. Gürültü üzerine evinin balkonlarına çıkan vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Alkollü kişi, bir süre sonra gözden kayboldu.


Alkollü kişi, araçları yumruklayıp, bağırdı
Alkollü kişi, araçları yumruklayıp, bağırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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