Alkol yüzünden çıkan tartışmada eşini silahla yaraladı
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Alkol yüzünden çıkan tartışmada eşini silahla yaraladı

06.02.2021 04:32 | Son Güncelleme: 06.02.2021 09:02

Alkol yüzünden çıkan tartışmada eşini silahla yaraladı Çenesinden silahla yaralanan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi Uşak'ta alkol yüzünden çıkan tartışmada bir şahıs karısını çenesinden silahla vurdu.

Alkol yüzünden çıkan tartışmada eşini silahla yaraladı
Çenesinden silahla yaralanan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi
UŞAK - Uşak'ta alkol yüzünden çıkan tartışmada bir şahıs karısını çenesinden silahla vurdu. Edinilen bilgilere göre kan kaybı yaşayan kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olay Köme Mahallesi'ne bağlı 1.Yurt Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre Gökhan A. alkol içme konusundan karısı G.A. ile tartıştı. Büyüyen tartışma sonucunda Gökhan A. yanında taşıdığı silahı ile karısına ateş açtı. Gökhan A., çenesinden yaraladığı G.A.'yı olay yerinde bırakarak 64 LC 869 plakalı kamyonetiyle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Ayrıca Gökhan A., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi ekiplerce saklandığı hurdalıkta yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alkol yüzünden çıkan tartışmada eşini silahla yaraladı
Alkol yüzünden çıkan tartışmada eşini silahla yaraladı
Alkol yüzünden çıkan tartışmada eşini silahla yaraladı
Alkol yüzünden çıkan tartışmada eşini silahla yaraladı
Alkol yüzünden çıkan tartışmada eşini silahla yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÖKSAL KILINÇ

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