Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi

Eski Ayasofya Cami imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın tam kapanma sürecinde alınan alkol yasağına ilişkin bir tweet attı. Takipçisinin söz konusu paylaşımdaki mısraların sirozdan ölen Ziya Paşa'ya ait olduğunu söylemesi üzerine Boynukalın hemen tweet'ini sildi.

Dün akşam 19.00'da başlayan tam kapanma dönemi, 17 Mayıs saat 05.00'e kadar devam edecek. Bu süreçte alınan birçok kısıtlama kararının yanı sıra tam kapanma döneminde marketlerde dahil olmak üzere alkol satışı yapılmayacak.

"BİRİLERİNİ RAHATSIZ ETMİŞ"

Alkol satısına getirilen yasak sosyal medyada günlerdir konuşuluyor. Konuyla ilgili bir paylaşımda son dönemlerde çıkışlarıyla gündemden düşmeyen eski Ayasofya İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'dan geldi. Kısıtlama boyunca alkol satışının yapılmayacak olmasından memnuniyet duyduğunu belirten Boynukalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kapanma günlerinde alkol satışı yasağı birilerini rahatsız etmiş... iyi de olmuş. Ne güzel demiş şairimiz: Erbabı kemali çekemez nakıs olanlar, rencide olur didei huffaş ziyadan." ifadelerini kullandı.

ZİYA PAŞA'YA AİT OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Yapmış olduğu paylaşımın ardından bir takipçisi Boynukalın'a tweet'inde yer verdiği mısraların içkiyi öven şiirleriyle tanınan, hatta sirozdan dolayı hayatını kaybeden Ziya Paşa'ya ait olduğunu söyledi. Bu uyarının ardından Boynukalın paylaşımını apar topar sildi.