Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı
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Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı

23.11.2020 13:55 | Son Güncelleme: 23.11.2020 14:22

MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, sosyal medya hesabından alkol reklamı yapınca hayranları tepki göstererek takipten çıkarttı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Şef Somer Sivrioğlu, dün bir alkol tanıtımı yayınladı. Şef reklam paylaşımına "Oğul ile geçtiğimiz günlerde buluşmuş, dostlarla bir araya geleceğimiz, güzel bir pazar sofrası kurmayı hayal etmiştik. Ama pandemi şartlarında mümkün olmadı. Bana buluştuğumuzda +1 dinlendirme tekniği ile üretilmiş yeni E...s'leri tattırmıştı, çok da beğenmiştim. Türkiye topraklarında doğan bir markanın dünyanın 3. üretim tekniği olmaya aday bir üretim tekniği geliştirmesi beni çok heyecanlandırdı" notunu düştü.

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Sivrioğlu'nun paylaşımı kısa sürede gündem olurken takipçileri çocukların da takip ettiği şefe sitem etti. Şef için "Sana yakışmadı", "Takipten çıkarıyorum" ve "Sen insanlara böyle mi örnek oluyorsun" gibi yorumlar yağarken birçok destek yorumu da geldi.

Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı

İşte Somer Sivrioğlu'na gelen yorumlardan bazıları...

Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı
Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı
Haber Yorumları (8)
MEE: adam meslegini yapıyor sonucda o bir şef
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SAHİN: Sağlıklı bir vücuda sahip değil ki sağlam kafalara sahip olsunlar bunlar tek taraflı olanlar.para için herşeyi yaparlar.
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YASİN: içince cağdaş olduğunu sanan ileri olduğunu sanan bir güruh var bu da mı onlardan imiş acaba şaşırdım
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 14:52:02. #1.15#
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