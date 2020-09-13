Alkol kutusunu pantolonunun arkasına sokup çalan hırsız kamerada Alkol kutusunu pantolonunun arkasına sokup çalan hırsız kamerada Samatya'da hırsız aldığı alkolü pantolonunun arkasına sokarak çalmaya çalıştı Esnaf dikkati sayesinde hırsızdan alkolü geri aldı Fatih Samatya'da otomobille gelen 5 şahıstan ikisi, tekel bayiine girip alışveriş yaptığı...

Alkol kutusunu pantolonunun arkasına sokup çalan hırsız kamerada

Samatya'da hırsız aldığı alkolü pantolonunun arkasına sokarak çalmaya çalıştı

Esnaf dikkati sayesinde hırsızdan alkolü geri aldı

İSTANBUL - Fatih Samatya'da otomobille gelen 5 şahıstan ikisi, tekel bayiine girip alışveriş yaptığı esnada şahıslardan birisi alkol kutusunu pantalonunun arkasına sokarak çalmaya çalıştı. Esnaf, dikkati sayesinde peşinden gittiği hırsızdan alkolü geri alırken, o anlar ise kameralara yansıdı.

Olay, önceki gün saat 10.00 sıralarında Fatih Samatya'daki tekel bayiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde işyerini açan Gürsel Abukan, müşterilere satış yapmaya başladı. İş yerine bir süre sonra içerisinde 5 kişinin olduğu bir otomobil yanaştı. Şahıslardan ikisi içeriye girerek alışveriş yapmaya başladı. O esnada içerideki şahıslardan biri, buzdolabından alkol alarak kasaya doğru yöneldi. Şahıs kaşla göz arasında alkol kutusunu esnaf Abukan'a göstermeyerek pantolonunun arkasına soktu.

Alkol kutusunu pantolonunun arkasına soktu

Diğer arkadaşının alışverişi bitirmesini bekleyen şahıs ardından geldikleri otomobile bindi. Ancak esnaf Gürsel Abukan, şahsın tişörtüyle kapatamadığı alkol kutusunu görünce hemen arkalarından koştu. Şahıslarla küfürleşerek tartışan Abukan, alkol kutusunu geri alarak iş yerine girdi. Şahıslar ise otomobille uzaklaştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA