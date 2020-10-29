Alkol alıp, annesine ait evi yaktı
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Alkol alıp, annesine ait evi yaktı

29.10.2020 03:05 | Son Güncelleme: 29.10.2020 03:09
Alkol alıp, annesine ait evi yaktı

ADANA'da eşinden boşanıp, annesinin evine taşınan ve bir süre önce de yaşlı kadını evden kovduğu öne sürülen Ali Ö., alkol alıp, evi ateşe verdi.

ADANA'da eşinden boşanıp, annesinin evine taşınan ve bir süre önce de yaşlı kadını evden kovduğu öne sürülen Ali Ö., alkol alıp, evi ateşe verdi. İtfaiye görevlileri yangına müdahale ederken izleyen Ali Ö.'nün, alkolün etkisiyle ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi Hasan Tugal Caddesi'nde meydana geldi. Bir süre önce eşinden ayrılan ve psikolojik tedavi gören Ali Ö. (43), iki katlı müstakil evde yaşayan annesi Nazlı Ö.'nün (72) yanına taşındı. Birkaç gün önce oğlu tarafından evden kovulduğu öne sürülen yaşlı kadın, diğer oğlunun yanında kalmaya başladı. Annesi Nazlı Ö.'nün evinde yaşamaya devam eden Ali Ö., gece alkol aldıktan sonra henüz bilinmeyen nedenle evi ateşe verdi. Alevler, prefabrik olduğu belirtilen evi kısa sürede sardı. Çevredeki vatandaşların durumu fark edip, ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Tazyikli su ile yangına müdahale eden ekipler, diğer evlere sıçramadan alevleri söndürdü. Ancak tamamen yanan ev oturulamaz hale geldi.

Alkollü olan ve ayakta durmakta güçlük çeken Ali Ö. de itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasını izledi. Yangının söndürülmesinin ardından Ali Ö., kontrol amaçlı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 


Alkol alıp, annesine ait evi yaktı
Alkol alıp, annesine ait evi yaktı
Alkol alıp, annesine ait evi yaktı
Alkol alıp, annesine ait evi yaktı
Alkol alıp, annesine ait evi yaktı
Alkol alıp, annesine ait evi yaktı
Alkol alıp, annesine ait evi yaktı
Alkol alıp, annesine ait evi yaktı
Alkol alıp, annesine ait evi yaktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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