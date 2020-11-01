İlham Aliyev: Türkiye'ye ait F-16'lar Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda yer almıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'ye ait F-16'ların Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda yer almadığını ve böyle bir şeyin planlanmadığını açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Almanya'da yayın yapan ARD televizyonuna yaptığı açıklamada Türk F-16'larının Ermenistan'la devam eden çatışmalarda kullanılıp kullanılmadığıyla ilgili soruyu cevapladı.

"TÜRK F-16'LAR ÇATIŞMALARDA YER ALMIYOR"

Aliyev, "Türkiye'nin F-16'ları burada tatbikatlar nedeniyle getirildi ve Ermenilerin bize saldırmaları yüzünden burada kaldı. Bir dayanışma emaresi olarak buradalar. Çatışmalarda yer almıyorlar ve almaları da planlanmıyor" ifadelerini kullandı.

"DIŞARIDAN MÜDAHALE OLURSA TÜRK F-16'LARI SEMADA GÖRECEKSİNİZ"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev geçtiğimiz günlerdeki açıklamalarının birinde de "Ermenistan'ın 252 tankı imha edildi, 53 tankı ele geçirildi. 6 adet S-300 sistemi imha edildi. Soruyorum, nereden geliyor bunların parası?" ifadesini kullanmış, TSK'ya ait F-16'ların operasyonlara katıldığı yönündeki iddialarla ilgili olarak da, "Bizdeki Türk F-16'lar tatbikat için gelenler. Ancak bize dışardan müdahale olursa, Türk F-16'ları semada görecekseniz" şeklinde konuştu.