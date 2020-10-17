Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi
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Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi

17.10.2020 13:48 | Son Güncelleme: 17.10.2020 14:00

Füzelerini sivillere yöneltip kan akıtan Ermenistan ordusu, Azerbaycan tarafından SİHA'lar ile şiddetli şekilde vuruluyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı bugün, Ermenistan ordusuna ait zırhlı araçlar ve birliklerin nokta atışı ile vurulduğu görüntüleri paylaştı.

Azerbaycan, Ermenistan'ın Gence'de sivillere yönelik saldırısına sahada yanıt veriyor. Bugün bir Ermenistan Su-25 savaş uçağını düşürülmesinin ardından Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Ermenistan'a ait insansız bir hava aracı daha imha edildi" denildi. Dün geceden beri Ermenistan birliklerinin 500'den fazla kayıp verdiği öğrenildi.

13 SİVİL HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ermenistan dün gece Gence'deki sivilleri uykusunda vurdu. Sivillere yönelik saldırıda şu ana kadar 3'ü çocuk, 13 sivilin hayatını kaybettiği, 48 kişinin yaralandığı açıklandı.

ALİYEV UYARMIŞTI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de saldırı sonrasında ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirerek, Ermenistan'a cevabın savaş meydanında verileceğini söylemişti. Aliyev ayrıca "Topraklarımızdan çekilmezlerse, ordumuz işgalci Ermenileri iti kovar gibi kovalar" ifadelerini kullanmıştı.

Aliyev 'Sahada cevap vereceğiz' demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi

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Haber Yorumları (3)
AKSARAY: ALLAHIM TÜRKLERE VE MÜSLÜMANLARA YARDIM EYLE. YER YÜZÜNDE NE KADAR TÜRK VE MÜSLÜMAN DÜŞMANI VARSA HELAK EYLE
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CİMBOMLU: SIHAlarimiz cok güzel isliyor.
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GOOOOOL: BUNLAR buna mahkum
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500
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