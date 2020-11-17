Aliyev direksiyon başına geçti, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail şehirlerinde gezdi
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Aliyev direksiyon başına geçti, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail şehirlerinde gezdi

17.11.2020 07:41 | Son Güncelleme: 17.11.2020 07:50

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail şehirlerini ziyaret etti. Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın Instagram sayfasından paylaştığı görüntülerde, Cumhurbaşkanı Aliyev'in kendi kullandığı araçla ziyaretleri gerçekleştirdiği görülüyor.

İlham Aliyev, görüntülerde, Cebrail ilinde bulunduklarını ve tarihi Hudaferin Köprüsü istikametinde gittiklerini söylüyor. Aliyev, çevrede harabe durumda olan evleri göstererek, "Bunlar da vahşi düşman tarafından yıkılan Azerbaycan vatandaşlarına ait evlerdir." diyor.

"DOSTLUK SINIRI"

Görüntülerde Aliyev, Araz Nehri'ni işaret ederek, "Burası Azerbaycan-İran sınırı, dostluk sınırıdır" ifadesini kullanıyor. Sosyal medya ağlarında paylaşılan bir diğer görüntüde de İlham Aliyev'in işgalden kurtarılan şehirlerden birinde Azerbaycan bayrağını öpmesi ve göndere çekmesi yer alıyor.

YOĞUN İLGİ İLE KARŞILANMIŞTI

İlham Aliyev, bugün 27 yıl sonra Ermeni işgalinden kurtarılan Füzuli rayonuna bağlı Horadiz kasabasında ise yüzlerce vatandaş tarafından karşılanmıştı. Kalabalığın heyecanı ve yoğun ilgisi tezahüratlarıyla birlikte kameralarca da kaydedilmişti.

Aliyev direksiyon başına geçti, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail şehirlerinde gezdi
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