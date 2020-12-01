Aliyev'den Fransa Senatosu'na Dağlık Karabağ tepkisi: Çok hoşlanıyorsanız Marsilya'yı onlara verin

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Senatosu'nun Dağlık Karabağ'ı resmi olarak tanıma önerisini eleştirdi. Aliyev, "Şimdi sorun çözüldükten sonra neler olduğuna bakın. Fransız Senatosu, Dağlık Karabağ'ı tanıyan bir kararı kabul etti. Onlardan hoşlanıyorsanız Marsilya şehrini verin, adını değiştirin, orada ikinci bir devlet kurun" dedi.

Geçen günlerde Fransa Senatosu, kabul ettiği tasarı kapsamında hükümete Dağlık Karabağ'ı resmi olarak tanımayı önerdi. Bu öneri birçok ülke tarafından tepki çekerken ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev konuyla ilgili eleştirilerde bulundu.

"FRANSIZ PARLAMENTOSUNUN BİZİM MESELEMİZLE NE İLGİSİ VAR?"

Gururlu olduklarını vurgulayan Aliyev, "Bu savaş bizim şanlı zaferimizdir. Bizim görevimiz Ermeni faşizminin bir daha bu bölgede yükselmesini önlemektir. Fransız parlamentosunun bizim meselemizle ne ilgisi var? Fransa kaç yıldır Minsk Grubu'nun eşbaşkanlığını yapıyorsun? Elini taşın altına koydunuz mu? Bir sorunu çözmek için pratik bir adım attınız mı?" ifadelerini kullandı.

"MARSİLYA ŞEHRİNİ VERİN İKİNCİ BİR DEVLET KURUN DEDİM"

Aliyev, "Şimdi sorun çözüldükten sonra neler olduğuna bakın. Fransız Senatosu, Dağlık Karabağ'ı tanıyan bir kararı kabul etti. Onlardan hoşlanıyorsanız, savaş sırasında demiştim, Marsilya şehrini verin, adını değiştirin, orada ikinci bir devlet kurun dedim. Ama bizim işimize kimse karışamaz" şeklinde konuştu.

"DARĞLIK KARABAĞ SORUNU TERİMİNİN BİTTİĞİNİ SÖYLEMEK İSTİYORUM"

Aliyev açıklamalarının devamında, "Dağlık Karabağ sorunu teriminin bittiğini bir kez daha söylemek istiyorum. Bu terimin dillerde olmasını tavsiye etmiyorum. Ancak tarih söz konusu olduğunda, terim elbette kullanılabilir" dedi.