Aliya İzzetbegoviç kimdir? Aliya İzzetbegoviç hayatı ve biyografisi!
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Aliya İzzetbegoviç kimdir? Aliya İzzetbegoviç hayatı ve biyografisi!

Aliya İzzetbegoviç kimdir? Aliya İzzetbegoviç hayatı ve biyografisi!
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Bosnalı devlet adamı ve bağımsız Bosna-Hersek'in ilk cumhurbaşkanıdır. Bosnalı Müslüman Boşnakların lideri ve Bosna Hersek'in eski Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in hayatı merak edildi. Aliya İzzetbegoviç kimdir? Aliya İzzetbegoviç kaç yaşındaydı, nereli? Aliya İzzetbegoviç hayatı ve biyografisi nedir?

Bosnalı Müslüman Boşnakların lideri ve Bosna Hersek'in eski Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in hayatı merak edildi. Aliya İzzetbegoviç kimdir? Aliya İzzetbegoviç kaç yaşındaydı, nereli? Aliya İzzetbegoviç hayatı ve biyografisi nedir?

ALİYA İZZETBEGOVİÇ KİMDİR?

Aliya İzzetbegoviç (Boşnakça telaffuz: [alija iz?tb?g??it?] Alija Izetbegovic ; d. 8 Ağustos 1925 - ö. 19 Ekim 2003), Bosnalı devlet adamı ve bağımsız Bosna-Hersek'in ilk cumhurbaşkanı.

Aliya İzzetbegoviç, 1925'te bugün Bosna-Hersek'in kuzeybatısında bulunan Bosanski Šamac kasabasında Dünya'ya geldi. Ailesi İslâmî duyarlılığa sahip bir aileydi. Ancak İzetbegovic, Müslümanları Avrupa'ya dışarıdan girmiş kimseler olarak gören bir çevrede yetişti. Saraybosna'da bir Alman lisesinde eğitim gördü. Bilime önem veren ve disiplinle çalışan bir öğrenci olarak tanındı.

Lise çağında üstün kabiliyetleriyle ve İslamî konulara ilgisiyle öne çıktı. O dönemde bazı arkadaşlarıyla birlikte dinî konuları tartışmak amacıyla Boşnakça: Mladi Muslimani (Müslüman Gençler Kulübü) adını verdikleri bir kulüp kurdu. Bu kulübü kurduğunda henüz 16 yaşındaydı, fakat oldukça etkin ve üretken bir düşünce kabiliyetine sahip olduğu gözleniyordu. Bu yüzden kurduğu kulüp bir düşünce kulübü olmaktan çıkarak aktivite kulübüne dönüştü. Dolayısıyla birtakım eğitim ve hayır faaliyetlerine öncülük etmeye başladı. Ayrıca genç kızlar için de ayrı bir birim oluşturdu. II. Dünya Savaşı esnasında da ihtiyaç sahiplerine yardım etti.

II. DÜNYASAVAŞI YILLARI

İzetbegovic'in kurduğu Müslüman Gençler Kulübü oldukça önemli faaliyetler gerçekleştirdi. İkinci Dünya Savaşı esnasındaki faaliyetleriyle de herkesin dikkatini çeken gözde bir oluşum hâline geldi. Ancak bu savaş esnasında tüm Yugoslavya Krallığı, Almanların işgaline uğramıştı. Bu savaş esnasında Sırp Örgütler, Alman askerlerinin de desteğinden faydalanarak Bosna'da 100.000 Müslüman Boşnağı öldürdüler.

5 yıl sonra hapisten çıksa da iktidara gelen Tito zamanında sıkıntıları biraz daha arttı. İzzetbegoviç, Müslümanların meseleleriyle ilgilenmesi için görevlendirilen Hasan Duzu ile ilişki kurarak onunla çalışmalar yürütmeye başladı. Tito'nun 1974'te yeni bir anayasa hazırlamasından sonra, bazı İslami kurumlar yeniden işlev kazandı.

Sade ve öz şekliyle İslam'ı gelecek nesillere kazandırmayı hedefledi. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

İzzetbegoviç'in oğlu babasının makalelerini toparlayıp, 1983'te "İslami Manifesto" adlı bir kitapta yayımladı. Bu kitabın yayımlanması ise büyük ses getirdi. İzzetbegoviç, Avrupa'nın ortasında İslami bir cumhuriyet kurma gerekçesiyle tutuklandı. Çıkarıldığı mahkemede 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkumiyeti, kitabının bütün Bosna'da duyulmasını sağladı. İzzetbegoviç, 1988'de çıkarılan bir afla serbest bırakıldı.

5 yıllık hapis süresince düşünmeye, fikir üretmeye daha çok fırsat buldu. Bunun yanı sıra eserinden dolayı hapse atılmış olması, fikirlerinin çevrede daha çok yankı uyandırmasına neden oldu. Hapiste olduğu dönemde "Doğu ve Batı Arasında İslam" adlı kitabı da yayımlandı. Kitap kısa zamanda geniş bir kitleye ulaştı. Kitabıyla İslam'ı gelecek nesillere sade ve öz bir şekilde kazandırmayı hedefledi.

ESERLERİ

İslam Manifestosu

İslam Deklarasyonu ve İslamî Yeniden Doğuşun Sorunları

Doğu ve Batı Arasında İslam

Tarihe Tanıklığım

Özgürlüğe Kaçışım: Zindandan Notlar

Konuşmalar

Köle Olmayacağız

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