Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü
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Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü

07.10.2020 15:30 | Son Güncelleme: 07.10.2020 16:00

İstanbul'da bulunan bir mağazaya alışveriş yapmak için gelen kadının başına beğendiği avize düştü. Yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz hafta Esenyurt, Turgut Özal mahallesinde bulunan bir mağazaya alışveriş yapmak için giden kadın dükkanda bulunan avizeleri incelemeye başladı. O esnada beğendiği bir avize talihsiz kadının başına düştü. Bir anda şoke olan kadın yaralandı.

KAMERA KAYITTAYDI

İhbar üzerine mağazaya sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ayakta müdahale ederken, yaşana o anlar da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ

Haber Yorumları (11)
ADA: ne kadar oynadıysa avizeyle yerinden fırladı
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VİCDAN: Hala bilinçsiz insanlar boş boş bakıyorlar kaza olmuş orda hani ilk yardım? kılları kıpırdamadı.
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EŞYA: Avizeyi kızdırmış teyze, Almican madem ne soruyon diye atlamış üzerine.
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