Alışkanlığı ağızları açık bıraktı! Sabahları bir bardak benzin içmeden güne başlamıyor

Her insanın rutin alışkanlıkları var. Fakat bazı insanların alışkanlıkları, sıra dışı olması nedeniyle ilgi çekiyor. Shannon isimli kadın da bunlardan biri. Shannon, diğer insanlar gibi her sabah çay veya kahve tüketmek yerine benzin tüketiyor. Genç kadın, günde bir bardak benzin içmeden evden dışarı çıkmadığını dile getirdi.

İÇMEDİĞİNDE CANI ÇEKİYOR

Mynet'in aktardığına göre sabah uyanır uyanmaz ilk iş olarak benzin içtiğinden söz eden Shannon, benzinin tadını ve kokusunu çok beğendiğini söylüyor. Benzin içme alışkanlığının hayatının her alanında etkili olduğunu anlatan Shannon, pek çok insanın "Sabahları kahve içmeden güne başlayamıyorum" sözünü benzin için kullanıyor. Sabahları mutlaka bir bardak benzin içen Shannon, içmediğinde canının çektiğini ve her gün bu durumu tekrarladığını itiraf etti.

PARMAĞINA BULAŞMASIYLA BAŞLADI

Bağımlılığının başlama şekline dair kesin bir bilgisi olmadığını dile getiren Shannon, ilk olarak parmağına bulaşan benzinin tadına baktığını söyledi. Sonrasında ise benzinin tadını beğenmesi aslında bütün hayatını bir anda değiştirdi. Shannon'un bağımlılığı sadece sabah saatlerinde ya da evinde devam etmiyor. Genç kadın bir yere gideceği zaman benzini şişeye doldurarak yanına alıyor.

EN SEVDİĞİ YER BENZİN İSTASYONLARI

Shannon, benzin istasyonlarında olmaktan mutlu oluyor. Hayatının en güzel zamanlarını arabasına benzin alırken geçirdiğini söylüyor. Arabasına benzin koymadan önce Shannon, pompadan benzinin tadına bakmayı ihmal etmiyor. Hatta arabasıyla işi bittiğinde pompada kalan birkaç damla benzinin ziyan olmaması için yalıyor.

YILDA 19 LİTRE BENZİN

Akşam yatmadan önce de benzin içen Shannon 1 yılda toplam 19 litre benzin tükettiğini anlattı. Bu bağımlılığın yavaş yavaş kendisine zarar verdiğini anlayan Shannon uzman bir doktorla görüşerek sorununa çözüm bulmanın yollarını aradı.

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