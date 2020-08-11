Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu 2018 yılında dünya evine giren ve şimdilerde ikinci bebekleri için gün sayan Alişan ve Buse Varol cinsiyet partisi düzenledi. Bir erkek bebekleri olan çiftin bu sefer de kız çocukları olacak.

Birlikte rol aldıkları dizi setinde tanışan Alişan ve Buse Varol, 2018 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Burak adını verdikleri bir erkek bebekleri olan çift, şimdilerde ikinci bebeklerinin dünyaya gelmesi için gün sayıyor. KIZLARI OLACAK Geçtiğimiz yıl şubat ayında 1 yaşına giren ilk çocuklarının ardından ikinci bebeklerini beklediklerini söyleyen ikili, dün cinsiyet partisi düzenledi. Dün sosyal medya hesaplarından herhangi bir paylaşım yapmayan Varol, bugün Alişan ve Demet Akalın'ın sabah programında bebeklerinin kız olacağının müjdesini verdi. Cinsiyet partisindeki görüntüleri izleyen Alişan ise canlı yayına duygusal anlar yaşadı.