Alişan ve Buse Varol Cephesinde Flaş Gelişme - Haberler
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Alişan ve Buse Varol Cephesinde Flaş Gelişme

Snob Magazin - Magazin
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Alişan ve Buse Varol Cephesinde Flaş Gelişme

Boşanacakları iddia edilen Alişan ve Buse Varol cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Çift, oğulları Burak'ın doğum gününde uzun bir aradan sonra birlikte poz verdi.

Alişan ve Buse Varol evliliğindeki kriz küçük çocukları Eliz'in doğum gününde ortaya çıkmıştı. İkili ayrı ayrı doğum günü kutlamış ve Varol kaynanasının kendisini evindeki kutlamaya davet etmediğini itira etmişti. Boşanacakları iddia edilen ikili oğulları Burak'ın doğum gününü birlikte kutladı. Alişan eşi ve çocuklarıyla pozlarını sosyal medyadan da paylaştı.

Buse Varol geçtiğimiz gün görüntülenmiş ve evlilik yüzüğünün parmağında olmadığı görülmüştü. Eşiyle evlerini ayırmadıklarını ifade eden oyuncu, "Aynı evde yaşıyoruz. Alişan ile görüşüyoruz." diyerek, haklarında çıkan 'boşanma' haberlerini yalanlamıştı.
Alişan ve Buse Varol Cephesinde Flaş Gelişme

Snob Magazin - Magazin

Buse Varol, Alişan, Doğum, Magazin, Haberler

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