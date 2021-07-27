Son Dakika | Alişan kardeşi Selçuk Tektaş için mevlit okuttu
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Son Dakika | Alişan kardeşi Selçuk Tektaş için mevlit okuttu

Son Dakika | Alişan kardeşi Selçuk Tektaş için mevlit okuttu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre ALİŞAN, bir hafta önce hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş için Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde mevlit okuttu.

ALİŞAN, bir hafta önce hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş için Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde mevlit okuttu. Alişan, mevlit öncesinde akşam ezanını kendisi okudu.

Şarkıcı Alişan'ın 38 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş geçtiğimiz hafta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.Tektaş için Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde mevlit okuttuldu. Mevlide Alişan'ın yanı sıra hayatını kaybeden Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, babası Mehmet Tektaş, annesi Suzan Tektaş,türkücü Ceylan, oyuncu Saruhan Hünal, sunucu Özlem Yıldız ile yakınları ve sevenleri katıldı. Alişan, mevlit öncesinde akşam ezanını kendisi okurken, mevlide gelenlere lokma ve yemek dağıtıldı.


- İstanbul
Son Dakika | Alişan kardeşi Selçuk Tektaş için mevlit okuttu
Son Dakika | Alişan kardeşi Selçuk Tektaş için mevlit okuttu
Son Dakika | Alişan kardeşi Selçuk Tektaş için mevlit okuttu
Son Dakika | Alişan kardeşi Selçuk Tektaş için mevlit okuttu
Son Dakika | Alişan kardeşi Selçuk Tektaş için mevlit okuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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