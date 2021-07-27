Son Dakika | Alişan kardeşi Selçuk Tektaş için mevlit okuttu

Gelen son dakika haberlerine göre ALİŞAN, bir hafta önce hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş için Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde mevlit okuttu.