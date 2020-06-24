Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi İstanbul'dan İzmir'e gittiği öğrenilen Alişan'ın kullandığı araç, bariyerlere çarpıp devrildikten sonra 30 metre sürüklendi. Kazada araçta bulunan Alişan'ın eşi Buse Varol yaşadığı korku sonrası şoka girdi.

Ünlü şarkıcı Alişan Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde trafik kazası yaptı. İzmir-İstanbul Otoyulu'nda Çerkezosmaniye Mahallesi yakınlarında sağ arka aksının kırılması sonucu bariyerlere çarpıp devrilen araç, 30 metre sürüklendi. O esnada araçta bulunan Alişan'ın eşi Buse Varol büyük korku yaşadı.

ŞANS ESERİ KİMSEYE BİR ŞEY OLMADI

Kazadan Alişan ile araçta bulunan eşi Buse Varol ve oğlu Burak (2) yara almadan kurtulurken, ailenin yabancı uyruklu çocuk bakıcısı ise olay yerine gelen ambulansla Akhisar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

BOYNUNA BOYUNLUK TAKILDI

Büyük korku yaşadığı gözlenen Buse Varol'un boynuna önlem amaçlı boyunluk takıldı.

Kaza sonrası şoka giren Buse Varol'u eşi Alişan sakinleştirdi;