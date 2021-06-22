Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda
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Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda
Hürriyet - Haberler | Magazin

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tehlikesi devam ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tehlikesi devam ediyor. Ünlü türkücü Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş da koronavirüse yakalandı. COVID -  19 belirtisi gösteren Selçuk Tektaş soluğu hastanede aldı. Test sonucu pozitif çıkan Tektaş'ın durumu ağırlaşınca hemen hastaneye yatırıldı.

Maslak'ta özel bir hastanede tedavi altına alınan Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Alişan'ın eşi Buse Varol sosyal medya hesabından 'Mucizelerle dolu bir gün olsun' mesajını paylaştı.

2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş'ın bu evlilikten iki kızı bulunuyor.

Selçuk Tektaş aynı zamanda Alişan'ın menajerliğini de yapıyor.

Kaynak: Hürriyet

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