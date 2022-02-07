Alişan'ın çocukları için tuttuğu dadılarına 60 bin TL maaş verdiği ortaya çıktı - Haberler Ekonomi
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Alişan'ın çocukları için tuttuğu dadılarına 60 bin TL maaş verdiği ortaya çıktı

Haberler.com - Ekonomi
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Alişan'ın çocukları için tuttuğu dadılarına 60 bin TL maaş verdiği ortaya çıktı

Ayrılık iddialarıyla gündemde olan Alişan ve Buse Varol çiftinin çocukları için tutulan 3 dadının maaşlarının 20 bin TL olduğu ortaya çıktı. Buna göre Alişan'ın aylık dadı masrafının 60 bin TL olduğu öğrenildi.

2018 yılında görkemli bir düğünle evlenen Alişan ve Buse Varol çifti ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. Çiftin 1 yaşındaki kızları Eliz için eşinin düzenlediği partiye katılmayan Alişan, kendi ailesiyle sade bir doğum günü kutlaması yaptı. Buse Varol ise "Beni kimse eve davet etmedi" açıklamasını yaptı.

Alişan'ın çocukları için tuttuğu dadılarına 60 bin TL maaş verdiği ortaya çıktı

DOĞUM GÜNÜNDE 3 FİLİPİNLİ DADISI DA BULUNDU

Kızı için İstanbul'un en lüks otellerinden birinde organizasyon düzenleyen Buse Varol, doğum günü partisine Filipinli 3 dadısıyla katıldı. Daha sonra sosyal medya hesabından Varol, dadılarına teşekkür etti.

Alişan'ın çocukları için tuttuğu dadılarına 60 bin TL maaş verdiği ortaya çıktı

AYLIK DADI MASRAFI 60 BİN TL

Öte yandan Alişan'ın çocukları için tuttuğu 3 dadının maaşları da ortaya çıktı. Dadıların aylık 20 bin maaş aldığı öğrenilirken, toplamda Alişan'ın aylık dadı masrafının 60 bin TL olduğu belirlendi.

Alişan'ın çocukları için tuttuğu dadılarına 60 bin TL maaş verdiği ortaya çıktı

Haberler.com - Ekonomi

Buse Varol, Alişan, Magazin, Ekonomi, Haber

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