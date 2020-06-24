Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı
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Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı

Ünlü şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol ve 2 yaşındaki çocuğuyla bakıcısının içinde olduğu araç direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Korkunç kazayı ufak sıyrıklarla atlatan Alişan, "Ölümden döndük, verilmiş sadakamız varmış" dedi.

24.06.2020 15:43 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:06

Ünlü şarkıcı Alişan, İzmir'e giderken trafik kazası geçirdi. Şarkıcı, eşi Buse Varol, çocuğu ve bakıcının da bulunduğu araç takla attı. Ufak sıyrıklar ile atlatılan kaza sonrası sağlık durumlarının iyi olduğu söyleyen Alişan, yaşadığı panik dolu anları anlattı.

TAKLA ATIP 30 METRE SÜRÜKLENDİ

Alişan olarak tanınan şarkıcı Serkan Burak Tektaş, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde trafik kazası yaptı. İstanbul'dan İzmir'e gittiği öğrenilen Alişan'ın kullandığı 34 BAB 35 plakalı cip, İzmir-İstanbul Otoyulu'nda Çerkezosmaniye Mahallesi yakınlarında sağ arka aksının kırılması sonucu bariyerlere çarpıp devrildikten sonra 30 metre sürüklendi.

"ÖLÜMDEN DÖNDÜK"

Kazadan Alişan ile araçta bulunan eşi Buse Varol ve oğlu Burak (2) yara almadan kurtulurken, ailenin yabancı uyruklu çocuk bakıcısı ise olay yerine gelen ambulansla Akhisar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Alişan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda seyir halindeyken ne olduğu anlamadan aracın bariyerlere çarptıktan sonra devrildiğini belirterek, "Büyük şok yaşadık, ölümden döndük. Hayatımda ilk kez kaza yapıyorum, verilmiş sadakamız varmış. Sonra gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir hayret ediyorum. Büyük şok yaşadık" diye konuştu.

İşte kaza anından ilk görüntüler;

Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı
Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı
Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı
Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı
Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı
Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı
Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı
Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı
Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı
Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı
Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı

(Fotoğraflar manisahaberleri adlı internet sitesinden alınmıştır)

Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı
Haber Yorumları (7)
AHMET: Yüce rabbim sevmeyenlerine bağışlamış
Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
HAYLASS: Allah korusun, geçmiş olsun Ali Şan. . .
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
6.FİLO: Alişan yoksa karıyı mı yok etmek istedin.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
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500
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