Alişan boşanıyor mu? Buse Varol boşanıyor mu? Alişan – Buse Varol çifti boşanıyor mu?

Bir yaşına giren kızları Eliz'in doğum gününü ayrı ayrı yerlerde kutlayan Alişan ile Buse Varol'un boşanacakları iddia edildi. Kızı için kayınvalidesinin evinde yapılan doğum günü partisine davet edilmediğini söyleyen Varol, yeni bir açıklama yaparak "Aynı evde çocuklarımızla yaşıyoruz, boşanma yok" dedi.

ALİŞAN – BUSE VAROL ÇİFTİ BOŞANIYOR MU?

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Haklarında çıkan iddiaları yalanlayan Varol, "Hiç öyle bir şey söz konusu değil. Aynı evde yaşıyoruz. İki çocuğumuzla mutluyuz. Sorunumuz bulunmuyor. Boşanma gibi bir durum da yok" dedi.

Haberler.com - Gündem