Alişan, Ayakkabı Bağı Bağlama Eleştirilerine Fazıl Say'ı Örnek Göstererek İsyan Etti
Şarkıcı Alişan, katıldığı programda Çağla Şıkel'in ayakabı bağcığını bağlaması üzerinden gelen eleştirilere Fazıl Say'ı örnek göstererek sitemde bulundu.
Şarkıcı Alişan, CNN Türk'te ekrana gelen Buket Aydın'ın sunduğu '40'a konuk oldu. Piyasada çifte standart olduğunu dile getiren Alişan, Fazıl Say üzerinden kendisine yapılan eleştirilere cevap verdi.
"O YAPINCA GEREKSİNİMİ KARŞILAMIŞ OLUYOR"
Çağla Şıkel'in ayakabı bağcığını bağlamasının, kadını aşağılamak olarak görüldüğünü söyleyen Alişan, "Fazıl Say, piyanist, okumuş ve ileri görüşlü… Ama biz insanların gözünde türkü söylüyoruz, sığ görüşlü ve okumayan biriyiz. Çağla (Şıkel), ayakkabı bağcığımı bağlayınca, kadını aşağılayan fotoğraf vermiş oldum. Say ve onun klasmanındakiler yapınca, gereksinimini karşılamış oluyor" dedi.
YORUMLAR (19)
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haklı valla biz milletçe olaylara iyi niyetle bakmamayı tercih ediyoruzCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Çağlanın kocası kiskanmamis mi, Alişan karısı kiskanmamis mi. Kadin da erkeğin ayakkabısı bağlar erkek de kadının ayakkabısı bağlar.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kim ki bunlar?Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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Kendisini net olarak anlatmış bravo. İşte böylesiniz sizin yüzünüzden bu memleketin kültürü bir türlü gelişemiyor Fazıl Say sizin için Everst siz düz ovasınız türkücü şarkıcıler.Cevap Yaz 4 8 Yayından KaldırPORTAKAL ORDAKAL.: SEN FAZILI SAYA DUR SUMBULLU KIMSE KIMSENIN YOKLUGUNA YADA VARLIGANA MUHTAC DEGIL. KIMSE O OLMAZSA YASANMAZ GIBI SOZLER ETMEYE. BOS KONUSMAYA. SUMBULLU.3 1 Yayından Kaldır