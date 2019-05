Alişan, Ayakkabı Bağı Bağlama Eleştirilerine Fazıl Say'ı Örnek Göstererek İsyan Etti

Şarkıcı Alişan, CNN Türk'te ekrana gelen Buket Aydın'ın sunduğu '40'a konuk oldu. Piyasada çifte standart olduğunu dile getiren Alişan, Fazıl Say üzerinden kendisine yapılan eleştirilere cevap verdi.

"O YAPINCA GEREKSİNİMİ KARŞILAMIŞ OLUYOR"

Çağla Şıkel'in ayakabı bağcığını bağlamasının, kadını aşağılamak olarak görüldüğünü söyleyen Alişan, "Fazıl Say, piyanist, okumuş ve ileri görüşlü… Ama biz insanların gözünde türkü söylüyoruz, sığ görüşlü ve okumayan biriyiz. Çağla (Şıkel), ayakkabı bağcığımı bağlayınca, kadını aşağılayan fotoğraf vermiş oldum. Say ve onun klasmanındakiler yapınca, gereksinimini karşılamış oluyor" dedi.