Alişan'ın kardeşinin sağlık durumu nasıl? Buse Varol açıkladı

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, bir süredir yoğun bakımda Covid-19 tedavisi görüyor. Alişan'ın eşi Buse Varol, Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar...

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan geçtiğimiz haftalarda kötü haber gelmiş, ünlü ismin koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti.

Durumu ağırlaşan Selçuk Tektaş, hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Selçuk Tektaş'ın yengesi Buse Varol'dan yeni bir paylaşım geldi. Buse Varol yaptığı paylaşıma "Bir pazartesi daha… Mucizelere tanıklık edeceğimiz bir hafta olur inşallah" notunu düştü.

Buse Varol, Selçuk Tektaş için sevenlerinden dua istedi.

2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş'ın bu evlilikten iki kızı bulunuyor.

Selçuk Tektaş aynı zamanda Alişan'ın menajerliğini de yapıyor.

Kaynak: Snob Magazin