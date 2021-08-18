Alişan'ın Kıbrıs dönüşü ilk durağı bakın neresi oldu

Geçtiğimiz ay kardeşi Selçuk Tektaş'ı ve kuzeni Ozan Ebcin'i kaybeden Alişan, 14 Ağustos'ta Kıbrıs'ta konser vermişti. Alişan'ın Kıbrıs dönüşü ilk durağı bakın neresi oldu...

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz ay hayatını kaybetmişti. Zor günler geçiren 45 yaşındaki şarkıcı, bulduğu her fırsatta mezarını ziyaret ettiği Selçuk Tektaş'ın yokluğuna alışamıyor.

14 Ağustos'ta Kıbrıs'ta konser veren Alişan, İstanbul'a döner dönmez kardeşi Selçuk Tektaş'ın Feriköy'deki mezarını ziyaret etti.

Tarifsiz bir acı yaşayan Alişan, kardeşinin mezarını düzenletip çiçekler ektirdi.

Ünlü şarkıcı, kardeşinin mezarında çektiği fotoğrafı Instagram'da paylaştı.

Alişan, geçtiğimiz haftada duygulandıran bir paylaşım yapmıştı. Şarkıcı, ölen kardeşinin çocuklarını ve kendi çocuklarını paylaşarak "Aşklarım" yorumunda bulunmuştu.

Kaynak: Snob Magazin