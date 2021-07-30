Alişan'ın acı kaybı! Bir şok daha yaşadı
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Alişan'ın acı kaybı! Bir şok daha yaşadı

Alişan'ın acı kaybı! Bir şok daha yaşadı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz hafta kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan'ın kuzeni de hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Magazin Kuryesi'nin haberine göre; Kardeşinin vefatıyla büyük bir şok yaşayan Alişan, aldığı ölüm haberiyle bir kez daha yıkıldı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Alişan'ın kuzeni Ozan Ebcin'in banyoda düşerek kafasını çarpması sonucu beyin kanaması geçirdiği ve bu nedenle hayatını kaybettiği belirtildi.

Ozan Ebcin, Selçuk Tektaş'ın cenazesine de katılmıştı.

Ünlü şarkıcı Alişan'ın, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş'ın mezarını her gün ziyaret ettiği öğrenildi.

"SENİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ"

Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş ile olan fotoğrafını paylaştı ve altına, "Bugün 7. gün ve sen benim kalbimde bir ömür kalacaksın kardeşim. O kadar dua aldın ki herkesten ve almaya devam ediyorsun ki, eminim Allah'ım seni en güzel yerde misafir ediyordur. Annen, baban, eşin, çocukların, yeğenlerin, kuzenlerin, akrabaların, dostların, arkadaşların ve biz seni hiç bitmeyecek bir özlemle ve dualarla her zaman anacağız.

Hep bu gülümsemenle kalacaksın aklımda. Allah'ım senin mekanını cennet eylesin inşallah. Seni çok seviyorum canım kardeşim. Başlayacağım bir yerden ama ne zaman nasıl başlayacağım bilmiyorum. Hepimiz hep sen varsın gibi bir yerden başlayacağız tekrar. Hiç gitmemişsin gibi" notunu düştü

Alişan'ın acı kaybı! Bir şok daha yaşadı
Alişan'ın acı kaybı! Bir şok daha yaşadı
Alişan'ın acı kaybı! Bir şok daha yaşadı

Kaynak: Snob Magazin

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan bir acıyla daha yıkıldı: Kuzeni beyin kanamasından öldü
Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan bir acıyla daha yıkıldı: Kuzeni beyin kanamasından öldü
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