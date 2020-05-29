Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden konusu nedir? Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden hikayesi nedir? Alis Harikalar Diyarında filmi!
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Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden konusu nedir? Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden hikayesi nedir? Alis Harikalar Diyarında filmi!

Sevilen çocuk ve gençlik kitabından uyarlanan film Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden filmi hakkında merak edilenler haberimizde. Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden konusu nedir? Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden hikayesi nedir? Alis Harikalar Diyarında filmi!

Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden konusu nedir? Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden hikayesi nedir? Alis Harikalar Diyarında filmi!
29.05.2020 17:36 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:41

Çocukluk ve ilk gençlik masallarımızdan olan ve herkesin severek dinlediği, okuduğu kitabın sinema perdesine uyarlanmış hali olan Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden filmi tüm dünyada beğenilerek izlendi. Özellikle çocukların çok sevdiği masal olan Alis Harikalar Diyarında'nın filmi büyük izleyici kitlesine ulaştı. Sevilen yapım Alis Harikalar Diyarında hakkında merak edilenler haberimizde.

ALİS HARİKALAR DİYARINDA AYNANIN İÇİNDEN KONUSU

Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı fantastik evrene bir kez daha geri dönüyoruz. Harikalar Diyarı, beklenmedik bir misafirin ziyaretine uğruyor ve misafiri bu büyülü evrenin işleyişini ve ev sahiplerini yavaş yavaş keşfetmeye başlıyor. Mad Hatter ise tüm çılgınlığıyla adalet ve tabii ki dostluk için orada bekliyor. Tam her şey bitmiş, ortalık fazlasıyla karışmışken gerçekliğe giden yolda bir kez daha krallığın kurtuluşu için bir araya geliniyor.

Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden konusu nedir? Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden hikayesi nedir? Alis Harikalar Diyarında filmi!
ALİS HARİKALAR DİYARINDA

ALİS HARİKALAR DİYARINDA AYNANIN İÇİNDEN KÜNYESİ

Yönetmen: James Bobin

Tür: Macera, Aile, Fantastik

Yapım Yılı: 2016 (113 dk)

Vizyon Tarihi: 27 Mayıs 2016 Cuma

Senaryo: Linda Woolverton

Yapımcı Firma: Walt Disney Pictures

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: Alice in Wonderland: Through the Looking Glass

Dağıtıcı Firma: UIP Filimcilik

ALİS HARİKALAR DİYARINDA AYNANIN İÇİNDEN OYUNCULARI

Johnny Depp

Anne Hathaway

Andrew Scott

Helena Bonham

Carter

Mia Wasikowska

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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