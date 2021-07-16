Alinur Aktaş kimdir? Alinur Aktaş kaç yaşında, nereli? Alinur Aktaş hangi partiden?
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Alinur Aktaş kimdir? Alinur Aktaş kaç yaşında, nereli? Alinur Aktaş hangi partiden?

Alinur Aktaş kimdir? Alinur Aktaş kaç yaşında, nereli? Alinur Aktaş hangi partiden?
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Yaptığı açıklamalar sonrası gündeme gelen Alinur Aktaş hakkında sosyal medyada da bir hashtag açıldı. Bunun ardından Alinur Aktaş kimdir? Alinur Aktaş hangi partiden? Alinur Aktaş kaç yaşında, nereli? soruların yanıtları merak edildi.

Alinur Aktaş kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Siyasi kariyeine 2002 yılında Ak Parti Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlayan Alinur Aktaş 2004 yılında İnegöl Belediye Başkanı seçilmiş ve 3 dönem bu görevi sürdürmüştür. Peki, Alinur Aktaş hangi partiden? Alinur Aktaş kaç yaşında, nereli?

ALİNUR AKTAŞ KİMDİR?

Alinur Aktaş 25 Ekim 1970 tarihinde İnegöl, Bursa'da dünyaya geldi. Türk siyasetçi ve mevcut Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'dır.

Hayatı

1970, Bursa/ İnegöl doğumlu olan Aktaş; ilk, orta ve lise öğreniminin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiLisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı'nda yapan Aktaş, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir'dir.

Mobilya sektöründe uzun yıllar üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra ortakları ile birlikte kurduğu mobilya firmasıyla ticari hayata atılmıştır. Aktif ticaretine inşaat-yapı malzemeleri alanında faaliyet gösteren şirketinde devam etmektedir.

2002 yılında AK Parti Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasi hayatı başlamış, ardından 2004 yılındaki yerel seçimlerde İnegöl Belediye Başkanı seçilmiştir. Ekonomi, ticaret, turizm, sanayi, eğitim, spor, alt ve üst yapı çalışmalarındaki vizyon projeleri ve marka şehir hedefiyle 3 dönem boyunca Belediye Başkanlığı görevini başarıyla sürdüren Aktaş, farklı alanlarda yaptığı projelerle birçok kez 'Yılın Belediye Başkanı' seçilmiştir.

02 Kasım 2017 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan olağanüstü oturumda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na getirilmiş, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. Alinur Aktaş aynı zamanda Bursa Turizm Tanıtma Birliği ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı'dır.

İngilizce ve Arapça bilen Aktaş, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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Alinur Aktaş kimdir? Alinur Aktaş kaç yaşında, nereli? Alinur Aktaş hangi partiden? - Haberler
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