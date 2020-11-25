Alina Kabayeva kimdir? Alina Kabayeva kaç yaşında? Alina Kabayeva filmleri neler?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sevgilisi olarak bilinen Alina Kabayeva kimdir? Alina Kabayeva kaç yaşında? Alina Kabayeva filmleri neler?

ritmik jimnastik sporcusu, manken, film oyuncusu ve politikacı olan Alina Kabayeva kimdir? Alina Kabayeva kaç yaşında? Alina Kabayeva filmleri neler?

ALINA KABAYEVA KİMDİR?

Alina Kabayeva(d. 12 Mayıs 1983 Taşkent Özbekistan SSC), Rus eski bireysel ritmik jimnastik sporcusu, manken, film oyuncusu ve politikacıdır. Bireysel ritmik jimnastik branşında kazandığı 1 altın ve 1 bronz olimpiyat madalyası, Dünya Şampiyonalarında toplam 14 ve Avrupa Şampiyonalarında toplam 25 madalya ile Rusya jimnastik tarihinin en başarılı sporcuları arasında yer almaktadır. Rusya'nın en başarılı sporcularına verdiği Sporda Ustalık Onuru unvanına layık görülmüştür. Tatar bir baba ve Rus bir annenin kızı olarak 12 Mayıs 1983 tarihinde Özbekistan SSC'nin başkenti Taşkent'te dünyaya gelmiştir.

ALINA KABAYEVA FİLMLERİ

Henüz 18 yaşında genç bir sporcuyken Red Shadow adlı bir Japon sinema filminde rol almıştır. Asıl mesleği jimnastik olan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaşadığı aşk ile anılmaktadır.