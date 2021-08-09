Alina Boz setlerde büyüdüm!
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Alina Boz setlerde büyüdüm!

Alina Boz setlerde büyüdüm!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Alina Boz, Kerim Savaş Sarı'nın YouTube kanalındaki programa konuk oldu.

Ünlü oyuncu Alina Boz, Kerim Savaş Sarı'nın YouTube kanalındaki programa konuk oldu. Küçük yaşlardan itibaren oyunculuk yapan Boz, setlerde büyüdüğünü belirtti. Genç oyuncu, dışarıdan bakıldığında soğuk biri gibi durduğunu söyledi: "Okulda hep şunu duydum. 'Biz seni tanımadan önce çok soğuk birisi sanıyorduk.' Sanıldığı gibi soğuk biri değilim. Bir arkadaş gurubum var. Onlar için her şeyi yaparım." Unutkan olduğunu da ifade eden Boz, "Biraz balık hafızalıyım. İnsanların isimlerini unutuyorum. Okuduklarım aklımda kalmıyor" dedi.

5 SAAT BOYUNCA AĞLADIM

Alina Boz, "Hayallerin var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "13 yaşımdan beri dizilerde oynuyorum. Gidip göremediğim yerler var. Oraları görmek istiyorum." Duygusal biri olduğunu da söyleyen oyuncu, rol aldığı "Paramparça" dizisinin final yemeğinde 5 saat boyunca ağladığını açıkladı: "15'imden 18 yaşıma kadar o dizideydim. Herkesten daha çok settekileri gördüm."

Filmi festivalde yarışacak

Alina Boz'un Nur Fettahoğlu ile başrolü paylaştığı Emre Sefer'in yazıp yönettiği "Babamın Öldüğü Gün" adlı kısa filmin çekimleri İstanbul'da tamamlandı. Babalarının cenazesinde bir araya gelen iki kız kardeşin hikayesini anlatan film, 2022'den itibaren festivallerde yarışacak.

Kaynak: Hürriyet

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