Aşk 102 dizisinin oyuncuları Alina Boz ve Kubilay Aka koronavirüse yakalandı
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Aşk 102 dizisinin oyuncuları Alina Boz ve Kubilay Aka koronavirüse yakalandı

Netflix için çekilen Aşk 102 dizisinin başrol oyuncularından Alina Boz ve Kubilay Aka koronavirüse yakalandı. Çekimleri durdurulan dizinin oyuncularından Aka, Twitter hesabından paylaşım yaparak "Covid kime bulaştığını bilmiyor" dedi.

07.09.2020 07:52 | Son Güncelleme: 07.09.2020 08:19

Ay Yapım'ın Netflix için çektiği Aşk 102 dizisinin setinde koronavirüs şoku yaşanmaya başladı. Yapım şirketinin çalışanlar için düzenli olarak yaptırdığı koronavirüs testlerinde başrol oyuncuları Alina Boz ve Kubilay Aka'nın sonuçları pozitif çıktı.

EVDE KARANTİNAYA GİRDİ

Boz'un yapım şirketi tarafından rutin yapılan korona testi bu sefer pozitif çıktı. 14 günlük ev karantinası başlayan oyuncunun herhangi bir şikayetinin olmadığı öğrenildi.

Alina Boz koronavirüse yakalandı
Alina Boz ve Kubilay Aka

"COVID KİME BULAŞTIĞINI BİLMİYOR"

Oyuncularda koronavirüs çıkmasının ardından dizinin çekimleri durduruldu. Aynı zamanda Çukur dizisinde de Celasun rolünü oynayan Aka, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda"Sıkıntı yok. Bu covid kime bulaştığını bilmiyor" dedi.

Alina Boz koronavirüse yakalandı

Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Pınar Deniz, İpek Filiz Yazıcı, Kaan Urgancıoğlu, Selahattin Paşalı ve Kubilay Aka'nın başrol oynadığı Aşk 102 dizisi, Aşk 101 dizisinin devamı olarak çekiliyor.

Aşk 102 dizisinin oyuncuları Alina Boz ve Kubilay Aka koronavirüse yakalandı

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları (15)
RÜKNETTİN DEDE: Sakaryalım,korana virüse yakalanmamak için gel dedene.
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HOCA: Allaha etmezseniz ve böyle şeyler yaparsanız sonunuz aynı böyle olur işte. Allah dualarımı kabul etti.
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TEMEL: Ogretmenler kendilerinin asagilandigi okul geleneginin yok edildigi boyle yabanci ozentisi filmlere cikip ses cikartmalari lazim
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